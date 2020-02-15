Barakasında kendini vurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Barakasında kendini vurdu - Son Dakika

Barakasında kendini vurdu

6 saat önce

Zonguldak'ın Türkali köyünde bir kişi sahil kenarında bulunan barakasında kendini vurdu.

Barakasında kendini vurdu, System.String[]

Zonguldak'ın Türkali köyünde bir kişi sahil kenarında bulunan barakasında kendini vurdu.


Edinilen bilgiye göre, Türkali köyünde yaşayan Taner Ç. isimli şahıs sahildeki barakasında av tüfeği ile kendini vurdu. Silah sesini duyan vatandaşlar 112 Acil Servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulans ile ilk müdahalesi yapılan Taner Ç.'nin göğsünün üst kısmından yaralandığı ve alkollü olduğu belirtildi. Taner Ç. ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın hayatı tehlikesi olmadığı belirtilirken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Adana'da cuma çıkışı dağıtılan Cumhuriyet gazetesi Belediye Meclisi'nde tartışıldı
Sevgililer Günü'ne özel kardan sevgili yaptılar Aracının arızalanmasına sinirlendi, rastgele ateş açıp polisi yaraladı Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle milli kadrodan çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
01:41 Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması!
01:41 Ünlü çiftlerin derin sessizliği!
01:41 Hande Mehan müzikseverleri mest etti
00:53 Doğum gününü kutlayan Hazal Küçükköse dekolteli kıyafetiyle partinin ilgi odağı oldu
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 06:47:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Barakasında kendini vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]