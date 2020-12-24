Barakaya kumar baskını kamerada - Son Dakika

Barakaya kumar baskını kamerada

24.12.2020 08:32
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ORDU'nun Altınordu ilçesinde barakada kumar oynarken yakalanan 16 kişiye toplam 50 bin 400 TL para cezası uygulandı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde barakada kumar oynarken yakalanan 16 kişiye toplam 50 bin 400 TL para cezası uygulandı. Operasyon anı ise kameraya yansıdı. Vali Tuncay Sonel de sosyal medya hesabından kumar baskınında yakalananlara tepkisini 'Ne diyeyim ki' diyerek paylaştı.

Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Karapınar Mahallesi 1209 numaralı sokakta bulunan bir barakada kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda barakada 16 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Barakada ve şahıslara ait araçlarda yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 1 markası ve modeli belli olmayan eski paslanmış tabanca, 1 tüfek, özellikleri ve menşei belli olmayan 3 namlulu eski bir tabanca, 1 muşta, 4 bıçak, 2 hançer, 1 özel yapım balta, 10.50 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilere hakkında Covid-19 tedbirlerini ihlalden toplamda 50 bin 400 TL para cezası uygulandı.

OPERASYON ANI KAMERADA Polis ekiplerinin barakaya düzenlediği baskın anı kameraya yansıdı. Baraka çevresini kuşatan ekipler, dışarı çıkardığı kişileri ters kelepçeledi, üzerlerinde ve araçlarında arama gerçekleştirdi. 16 kişi daha sonra polis araçlarına bindirilerek polis merkezine götürüldü. VALİ SONEL'DEN 'NE DİYEYİM Kİ' TEPKİSİ

Operasyonun ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Bir ilçemizde emniyet sorumluluk bölgemizde tespit edilen bir kulübede 16 kişi kumar oynarken yakalandılar. 16 kişiye de Covid-19 illetine karşı alınan tedbirlere uymadıklarından 50 bin 400 TL para cezası verdik. Ne diyeyim ki!" ifadelerini kullandı.


Barakaya kumar baskını kamerada
Barakaya kumar baskını kamerada
Barakaya kumar baskını kamerada
Barakaya kumar baskını kamerada
Barakaya kumar baskını kamerada
Barakaya kumar baskını kamerada
Barakaya kumar baskını kamerada
Barakaya kumar baskını kamerada
Barakaya kumar baskını kamerada
Barakaya kumar baskını kamerada

Para Cezası, Türk Lirası, Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Barakaya kumar baskını kamerada - Son Dakika


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