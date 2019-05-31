Baran: Alınan tedbirlerle ekonomimiz daha büyük bir küçülme yaşamadı
1 saat önce
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, "Vaktinde alınan tedbirlerle ülke ekonomisi daha büyük bir küçülme yaşamadı.
Ankara Ticaret Odası
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:23
Başkanı Gürsel Baran, "Vaktinde alınan tedbirlerle ülke ekonomisi daha büyük bir küçülme yaşamadı." ifadesini kullandı.
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