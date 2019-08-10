Son Dakika Haberleri: Baran'dan Kurban Bayramı mesajı
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Baran'dan Kurban Bayramı mesajı

1 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde tüm hedeflere rahatlıkla ulaşabilecek durumda olduğunu belirterek, "İşte ve aşta bereketin sırrı paylaşmaktan geçiyor ve bu anlayışı ticaret hayatımızda da uygulamamız gerekiyor.

Baran'dan Kurban Bayramı mesajı, System.String[]
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde tüm hedeflere rahatlıkla ulaşabilecek durumda olduğunu belirterek, "İşte ve aşta bereketin sırrı paylaşmaktan geçiyor ve bu anlayışı ticaret hayatımızda da uygulamamız gerekiyor. Başkentin iş dünyası adına Kurban Bayramı'nı kutluyor, milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.
Baran, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, bayramların bütün güzel duyguları ortaya çıkaran özel günler olduğunu, milletin bağlılık duygusunu kuvvetlendirdiğini, paylaşımları artırdığını, yardımlaşma duygularını güçlendirdiğini belirtti.
Baran, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin ortaya çıkardığı manevi gücün Türkiye'nin gelişimi için yatırım ve üretime aktarılması gerektiğini belirterek, şu görüşlerine yer verdi:
"Milletimiz birlik ve beraberlik içinde tüm hedeflere rahatlıkla ulaşabilecek durumdadır. İşte ve aşta bereketin sırrı paylaşmaktan geçiyor ve bu anlayışı ticaret hayatımızda da uygulamamız gerekiyor. Başkentin iş dünyası adına Kurban Bayramı'nı kutluyor, milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum."
Ankara Ticaret Odası, Kurban Bayramı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:56 Kaynak: AA
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