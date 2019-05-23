Son Dakika Haberleri: Baran'ın Ölümünde Müteahhit Tutuklandı

Baran'ın Ölümünde Müteahhit Tutuklandı

5 saat önce

Eyüpsultan'da inşaat alanındaki çukura düşüp yaşamını yitiren 9 yaşındaki Baran'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Baran'ın Ölümünde Müteahhit Tutuklandı, System.String[]
Eyüpsultan'da inşaat alanındaki çukura düşüp yaşamını yitiren 9 yaşındaki Baran'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Haber: Çağatay KENARLI/ İSTANBUL,

Eyüpsultan, İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna dün akşam saatlerinde düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Baran Geldi soruşturmasıyla ilgi olarak Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından müteahhit Emrah D. yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan müteahhit Emrah D. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye sevki

-Detaylar

22.05.2019 - 16.39 Haber Kodu : 190522175
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 12:12 Kaynak: DHA
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