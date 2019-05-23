Baran'ın Ölümünde Müteahhit Tutuklandı
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EYÜPSULTAN, İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna dün akşam saatlerinde düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Baran Geldi soruşturmasıyla ilgi olarak Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından müteahhit Emrah D.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 12:13 Kaynak: DHA
EYÜPSULTAN, İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna dün akşam saatlerinde düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Baran Geldi soruşturmasıyla ilgi olarak Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından müteahhit Emrah
D. yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan müteahhit Emrah D. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - İstanbul
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