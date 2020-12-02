Baran'ın yaşam sevgisi engelleri ortadan kaldırıyor - Son Dakika

Baran'ın yaşam sevgisi engelleri ortadan kaldırıyor

02.12.2020 18:48
Baran'ın yaşam sevgisi engelleri ortadan kaldırıyor, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan işitme engelli Hasret Baran Aydoğdu (18), severek yaptığı güreşi 2 retinasında yaşadığı yırtılma nedeniyle bırakmak zorunda kaldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan işitme engelli Hasret Baran Aydoğdu (18), severek yaptığı güreşi 2 retinasında yaşadığı yırtılma nedeniyle bırakmak zorunda kaldı. Geçen yıl Mersin'de düzenlenen İşitme Engelliler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazanan Aydoğdu, artık spor yapamaması nedeniyle yaşadığı boşluğu fotoğraf çekerek gideriyor.

Kuşadası'nda yaşayan işitme engelli 12'nci sınıf öğrencisi Hasret Baran Aydoğdu, önündeki engelleri spor ve sanatla aşıyor. 9'uncu sınıftayken güreşe merak duymaya başlayan Aydoğdu, 4 yıl içinde 1 Aydın, 2 Türkiye birinciliği elde etti. Genç sporcu 2020 yılında iki göz retinasında da yaşanan yırtılma nedeniyle çok sevdiği güreşi bırakmak zorunda kaldı. Kısmi işitme engelli olarak dünyaya gelen Aydoğdu, bugünlerde ise fotoğrafçılığa merak sardı. Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü 12'nci sınıf öğrencisi olan Aydoğdu, staj yaptığı fotoğraf dükkanının gözde elamanı oldu. İleride başarılı bir fotoğrafçı olmak isteyen Hasret Baran Aydoğdu, bilişim alanında da yenilikleri yakından takip ediyor.

'BAŞARILI BİR ÇI OLMAK İSTİYORUM'Engellerin ancak yaşama sevinciyle ortadan kalkacağını belirten Aydoğdu,"9'uncu sınıfta güreşe başladım. Yaklaşık 4 yıl aralıksız güreş yaptım. 2018 yılında Aydın'da gerçekleşen şampiyonada 2'nci oldum ardından Bartın, Afyon ve Mersin'de düzenlenen şampiyonalara katıldım. 2019 yılında Mersin'de düzenlenen İşitme Engelliler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 97 ve 92 kilo kategorilerinde Türkiye 2'ncisi oldum. Spor yaparken yaşadığım kaza sonucu iki gözümün retinasında da yırtılma oldu. Doktorum güreşi bırakmam gerektiğini söyledi. Çok sevdiğim güreş sporunu yapamamak başlarda beni çok üzdü. Staj yaptığım fotoğraf stüdyosu bana umut oldu. Fotoğrafçılığı öğrendikçe yaşama sevincim arttı. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. İleride başarılı bir fotoğrafçı olmak istiyorum" dedi.

Dünya Engelliler Günü vesilesiyle yetkililere seslenen Aydoğdu, "Ülkemizde benim gibi engelli olan yüz binlerce insan var. Sosyalleşmekte ve iş bulmakta zorlanıyoruz. Yetkililerin engelliler için daha fazla çalışmaları gerekiyor. Engelsiz bir yaşam dileğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun" diye konuştu.


Baran'ın yaşam sevgisi engelleri ortadan kaldırıyor
Baran'ın yaşam sevgisi engelleri ortadan kaldırıyor
Baran'ın yaşam sevgisi engelleri ortadan kaldırıyor

Kuşadası, Engelli, Güreş, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Baran'ın yaşam sevgisi engelleri ortadan kaldırıyor - Son Dakika


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