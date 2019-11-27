Baran Sertkaya'dan ilk single
6 saat önce
"Hiç Kalma" adlı single, 4 Aralık'tan itibaren GNL etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında olacak.
"Hiç Kalma" adlı single, 4 Aralık'tan itibaren GNL etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında olacak. Şarkı için klip de çekildi. Klibin yönetmenliğini İmre Haydaroğlu üstlendi. Klipte Baran Sertkaya'ya genç model Petra Radovic eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:58
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