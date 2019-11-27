Baran Sertkaya'dan ilk single

"Hiç Kalma" adlı single, 4 Aralık'tan itibaren GNL etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında olacak. Şarkı için klip de çekildi. Klibin yönetmenliğini İmre Haydaroğlu üstlendi. Klipte Baran Sertkaya'ya genç model Petra Radovic eşlik etti.