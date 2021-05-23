Son Dakika › Magazin › Baran Süzer'den Oscarlı oyuncu Robert de Niro'ya geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika Magazin

Galatasaray, Kaan Ayhan ve Kenan Karaman için harekete geçti

Leicester City, Ghezzal için 16 milyon euro istiyor

Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 197 kişi vefat etti, 7 bin 839 yeni vaka tespit edildi

Sedat Peker onun için "uyuşturucu ticareti yapıyor" demişti! Halil Falyalı iddialara canlı yayında yanıt verdi