Baran: "Turist sayısı olarak dünyanın altıncı, turizm geliri olarak da 14'üncü sırasına yerleştik"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ne katıldı.



Ankara Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Karapınar, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yazıcıoğlu ile öğrenci ve velilerin katıldığı törende,fakülteyi dereceyle bitiren öğrencilere plaket verildi.



Törenin açılışında konuşan Baran, turizm sektörünün dinamik ve büyüyen bir sektör olduğunu belirterek, istihdam imkanının fazla olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin dünya turizm listesinde önemli bir noktaya geldiğini ifade eden Baran, "Turist sayısı olarak dünyanın altıncı, turizm geliri olarak da 14. sırasına yerleştik" dedi.



Geçen yıl ülkemizde 45,8 milyon turist ağırlanarak 25,2 milyar dolarlık gelir elde edildiğini hatırlatan Baran "Turizm Strateji Belgesi'ne göre 2023 yılı hedefimiz ilk beş ülkeden biri olmaktı. Çok yaklaşmış durumdayız. Tüm bu hedeflere ulaşmanın en temel unsurlarından biri istihdam. Turizm istihdam konusunda önemli bir kaldıraç. Halen ülkemizde yaklaşık 29 milyon kişi aktif çalışıyor. Bu sayının yaklaşık yüzde 10'u turizm sektöründe istihdam ediliyor" dedi.



Ankara uluslararası fuarlara ev sahipliği yapacak



Ankara Ticaret Odası olarak, Başkentin özellikle sağlık, termal, kongre ve fuar turizminde gelişmesi için çalıştıklarını belirten Baran, "Ortağı olduğumuz bir şirketle Ankara'ya uluslararası nitelikte bir fuar merkezi kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Akyurt bölgesindeki fuar alanının inşaatına başladık. İnşallah yıl bitmeden de açılışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Fuar turizmi önemli bir alan. Ülkeler, uluslararası nitelikte fuarlar yaparak hem sektörel gelişmeleri yakından takip ediyor, hem de önemli turizm gelirleri elde ediyorlar. İnşallah çok kısa sürede Ankara da uluslararası fuarlara ev sahipliği yapacak duruma gelecek" dedi.



Türkiye'nin çok zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu, sadece deniz ve güneş turizmiyle sınırlı olmadığını sağlık turizminden, kış turizmine, golf turizminden fuar turizmine kadar alt turizm dallarında faaliyet gösteren bir ülke durumunda olduğunu anlatan Baran "Deniz ve güneş turizminde, turist kişi başına 800 dolar civarında harcama yaparken, örneğin toplantı turizminde bu rakam bin 500 dolara kadar yükseliyor. Bu yüzden bütün dünya alternatif turizm alanlarında gelişme kaydetmek istiyor" dedi.



Zamanınızı kiraya vermeyin



Baran, konuşmasında öğrencilere hangi iş olursa olsun severek yapmaları önerisinde bulundu. Baran şunları söyledi: "Zamanınızı kiraya vermeyin. Yani sonunda para kazanacağım düşüncesiyle çalışmayın. Burada Konfüçyüs'ün 'Seveceğin bir iş seçersen, yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın' sözünü hatırlatmak istiyorum. Sevdiği işi yapan, işini severek yapan çalıştığını düşünmez bile. Bir ömür boyunca bir işi başarıyla sürdürmenin yegane yolu sevmektir".



Hacı Bayram Veli'nin akıl, bilim, ahlak prensipleriyle çalışan, dayanışma, sevgi, saygı, hoşgörü, adalet bilinci taşıyan esnaf ve sanatkarlar yetiştiren ahilik teşkilatını etrafında birleştiren Anadolu'nun manevi mimarlarından olduğunu kaydeden Baran "Hacı Bayram Veli'nin adını taşıyan üniversiteden mezun olan siz kıymetli gençlerimizin, onun önderlik ettiği değerlerin temsilcileri olduğunuzu düşünüyor, böyle olduğuna inanıyorum. Yeteneğiniz, bilgi birikiminiz, azminiz ve pozitif enerjinizle ülkemizin geleceğine damga vuracaksınız. Siz değerli genç kardeşlerimizi yetiştiren öğretim üyesi kadrosuna da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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