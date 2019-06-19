Baransu'nun "devletin gizli belgelerini ifşa etme" davası

Kapatılan Taraf gazetesinin yazarı Mehmet Baransu ile eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban'ın, "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haber nedeniyle "devletin gizli belgelerini ifşa ettikleri" iddiasıyla 30 yıl ikişer aydan 50 yıl altışar aya kadar hapis...

Kapatılan Taraf gazetesinin yazarı Mehmet Baransu ile eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban'ın, "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haber nedeniyle "devletin gizli belgelerini ifşa ettikleri" iddiasıyla 30 yıl ikişer aydan 50 yıl altışar aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmalarına devam edildi.

Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın 19. duruşmasına, başka suçtan tutuklu sanık Baransu katıldı. Duruşmada, sanık Çoban'ın avukatı ile Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Milli İstihbarat Teşkilatını (MİT) temsilen Hazine avukatı da hazır bulundu.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Ali Dereli, dava dosyasına yeni atandığını belirterek, mütalaada değişiklik yapılması ihtimaline karşı dava dosyasının Cumhuriyet Başsavcılığına verilmesini talep etti.

MGK ve MİT'i temsilen konuşan Hazine avukatı da, davaya ilişkin mütalaanın 22 Eylül 2016'da verildiğini ifade ederek, sanıkların bu mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık Mehmet Baransu da, "Ben bu dosyadan dolayı İstanbul 2. Asliye Ceza ile Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemelerinde yargılandım ve beraat ettim. Bu dava aynı davadır. Bu nedenle öncelikle davanın reddine karar verilmesini ve zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık Murat Şevki Çoban'ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu ise müvekkilinin suç tarihinde sorumlu yazı işleri müdürü olarak görev yaptığını belirterek, "Ortada basın suçu vardır. Zaman aşımı süresinden sonra dava açılmıştır. Düşme kararı verilmesi gerekir. Ayrıca Basın Kanunu'nun 11. maddesi ve MİT Kanunu'nun 27. maddesine göre eser sahibi belliyse sorumlu müdür hakkında dava açılamaz. Burada müvekkilimin bir sorumluluğu yoktur." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, dosyanın esas hakkındaki mütalaa hazırlanmak üzere İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Duruşmada 2,5 yıl önce mütalaa verilmişti

Davaya ilişkin mütalaasını 22 Eylül 2016'da açıklayan Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Başer, sanıklar Baransu ve Çoban'ın suç kasıtları göz önüne alındığında sabit bulunan eylemlerine uyan TCK'nın 329. maddesindeki "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama", 326. maddesindeki "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri yok etme, tahrip etme, bunlar üzerinde sahtecilik yapma, geçici de olsa, bunları tahsis olundukları yerden başka bir yerde kullanma" ve 2937 sayılı Kanun'un 27. maddesindeki "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri basın yoluyla ifşa etme" suçlardan ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etmişti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aydın tarafından hazırlanan iddianamede, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken, 25 Ağustos 2004 tarihli MGK toplantısı kararının, Taraf gazetesinin 28 Kasım 2013 tarihli nüshasında Baransu'ya ait "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haberle manşetten yayımlandığı belirtiliyor.

İddianamede, gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Çoban ve Baransu'nun, MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ile bilgileri istihsal ve ifşa ettikleri belirtilerek, sanıkların "devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları temin etme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri basın yoluyla ifşa etme" suçlarından 30 yıl ikişer aydan 50 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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