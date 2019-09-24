Baransu'nun mgk belgelerini ifşa davası

TARAF Gazetesi'nin 28 Kasım 2013 tarihli sayısında, "Gülen'i Bitirme Kararı 2004 MGK'da Alındı" manşetine konu haberle ilgili olarak, haberi yazan gazeteci Mehmet Baransu ile gazetenin eski Sorumlu Yazıişleri Müdürü Murat Şevki Çoban hakkında, "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme", "Devletin güvenliği ve siyasal yararlarına ilişkin belgeleri açıklama" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme" suçlarından 50 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi.

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, davanın konusunun basın suçunu oluşturduğunu, basın suçlarına bakmakla görevli mahkemenin 2. Ağır Ceza Mahkemesi olduğunu, davanın da görevsizlikle bu mahkemeye gönderilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya başka suçtan tutuklu bulunan sanık Mehmet Baransu duruşmaya gelmedi. Baransu'nun Avukatı Yahya Engin ve tutuksuz sanık Murat Şevki Çoban'ın Avukatı Figen Albuğa Çalıkuşu ile şikayetçi MİT ve MGK'yı temsilen hazine avukatı da duruşmada hazır bulundu.

DURUŞMAYA KATILMAK İSTEMEDİĞİNE İLİŞKİN DİLEKÇE YOLLADI

Baransu, duruşmaya katılmak istemediğine ilişkin dilekçe yolladı. Mütalaasını sunan duruşma savcısı, olay tarihinde Mehmet Baransu'nun Taraf Gazetesi'nin yazarı, diğer sanık Murat Şevki Çoban'ın da gazetenin Sorumlu Yazıişleri Müdürü olduğunu hatırlattı.

SAVCI DAVANIN GÖREVSİZLİK KARARI İLE 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİ

Suç tarihinde, iddianamenin düzenlendiği tarihte ve halen yürürlükte olan Basın Kanunu'na göre basın eserleri ile işlenen suçlarda 2 numaralı Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevli olduğunu hatırlatan duruşma savcısı, bu nedenle davanın görevsizlikle İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Mahkeme, sanıklara savcının mütalaasına karşı beyanda bulunmaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Mehmet Baransu ile birlikte Taraf Gazetesi'nin eski Sorumlu Yazıişleri Müdürü Murat Şevki Çoban'ın da şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, MİT' ihbar eden' sıfatını taşıyor.

İddianamede, Mehmet Baransu'nun 28 Kasım 2013 tarihli Taraf Gazetesi'nde "Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı" başlıklı haberde, nitelik itibariyle gizli kalması gereken 25 Ağustos 2004 tarihli MGK toplantısı kararını manşetten yayınladığı ve bu yayınlarını ilerleyen günlerde de devam ettirdiği vurgulandı. Murat Şevki Çoban'ın da, Sorumlu Yazıişleri Müdürü olmasından kaynaklı, Baransu ile birlikte devletin güvenliği veya iç-dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini basın yayın yoluyla ifşa ettikleri öne sürüldü.

52'ŞER YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri ifşa etmek suretiyle suç işledikleri kaydedilen şüphelilerin, "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme", "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme" suçlarını işledikleri belirtildi. Mehmet Baransu ve Murat Şevki Çoban hakkında 30 yıl 2'şer aydan 50 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

- İstanbul