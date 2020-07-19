Baransu'ya 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Baransu'ya 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi

FETÖ üyeliğinden yargılanan gazeteci Mehmet Baransu, 3 ayrı suçtan 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ üyeliğinden yargılanan gazeteci Mehmet Baransu, 3 ayrı suçtan 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Mersin merkezli 19 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonun ardından yürütülen soruşturma kapsamında Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, aralarında gazeteci Mehmet Baransu'nun da bulunduğu 70 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mahkeme heyeti Baransu'yu, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Sanık hakkında ayrıca, 'gizliliği ihlal' suçundan 2 yıl, 'yasaklanan bilgileri açıklama' suçundan ise 4 yıl hapis cezası verildi. Baransu, böylelikle 3 ayrı suçtan toplam 19 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum olmuş oldu.

Baransu'nun, 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'iftira' suçlarından beraatına hükmedildi.

(İHA)

Mehmet Baransu, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 16:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Baransu'ya 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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22:29
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22:14
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
21:20
Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu
20:56
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
20:02
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