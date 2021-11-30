Barbados'ta cumhuriyetin resmen ilan edilmesiyle İngiliz hakimiyeti sona erdi - Son Dakika

Karayipler'de yer alan ada ülkesi Barbados'ta, cumhuriyetin resmen ilan edilmesiyle 396 yıllık İngiliz Kraliyeti egemenliği son buldu.

Ülkenin bağımsızlık günü olarak kutlanan 30 Kasım'da, başkent Bridgetown'daki törende yemin eden 72 yaşındaki Sandra Mason, Barbados'un ilk kadın devlet başkanı seçildi.

İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın da katıldığı törenle cumhuriyetin ilan edildiği Barbados, böylece İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'i devlet başkanı olarak tanımaya son verdi.

Ülkenin yüksek onur konuğu olarak törene davet edilen Prens Charles'a, başbakan tarafından "Barbados Özgürlük Nişanı" takdim edildi.

Charles'e ödül verilmesi tepkiye neden oldu

West Indies Üniversitesinde uluslararası ilişkiler profesörü Kristina Hinds, Charles'a nişan verilmesini eleştirerek "İngiliz kraliyet ailesi, bu bölgede sömürü kaynağı ve şimdiye kadar ne bir özür ne de zararların karşılanması için bir tazminat teklifinde bulundular." ifadesini kullandı.

"Barbadoslular, Barbadoslu devlet başkanı istiyor"

Barbados Başbakanı Mia Mottley, BBC'ye verdiği röportajda, kraliyet ailesinden ayrılmanın bölge açısından "tarihi" olacağını belirterek, "Barbadoslular bir Barbadoslu devlet başkanı istiyorlar, bu kim olduğumuza ve neyi başarabileceğimize dair güvenin ifadesidir. Sömürge geçmişimizi tamamen geride bırakmanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Mason kimdir?

Barbados'un St. Philip bölgesinde 17 Ocak 1949'da doğan Sandra Mason, 1973'de ülkedeki tek devlet üniversitesi olan West Indies Üniversitesinin (UWI) Hukuk bölümünden mezun oldu.

Mason, 1975'te avukat olarak başladığı meslek hayatında bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra 8 Ocak 2018'de Barbados Genel Valisi olarak kraliçenin temsilcisi seçildi.

Mason, 16 Eylül 2020'de yaptığı açıklamada, 2. Elizabeth'i devlet başkanı olarak tanımaya son verip, gelecek yıl ülkede yönetim biçimi olarak cumhuriyeti kabul etmek istediklerini belirtmişti.

Salgın başlayana kadar Ada'ya turist akını vardı

Dünyaca ünlü kumsallara sahip ve süper star Rihanna'nın doğduğu yer olarak bilinen Ada, yaklaşık 285 binlik nüfusu ve finans alanında yaptığı yeniliklerle bölgenin en zengin adalarından biri olarak dikkati çekiyor.

Barbados, ekonomisinin önemli ölçüde turizme bağlı olması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ciddi şekilde etkilendi.

Ülkeyi, salgın başlayana kadar her yıl ortalama 1 milyondan fazla yabancı ziyaret ediyordu.