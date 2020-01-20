Barbara Palvin, Türk sporcudan eğitim almak istiyor - Son Dakika
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Barbara Palvin, Türk sporcudan eğitim almak istiyor
20 dakika önce
Ünlü manken Barbara Palvin, uzun süredir Amerika'da yaşayan ve uluslararası yarışmalarda birçok ödül alan Türk sporcu Umut Süleyman Altınpa'dan eğitim almak istiyor.
Macaristan asıllı ABD'li manken Barbara Palvin, gözüne bir Türk sporcuyu kestirdi. En son ABD'de düzenlenen Muscle Contest Excalibur NPC İFBB Men Physique yarışmasında birinci olan Umut Süleyman Altınpa'dan eğitim almak isteyen Barbara Palvin, sosyal medyadan Türk sporcuya ulaştı.
Uzun süredir ABD'de yaşayan ve kısa bir süreliğine Türkiye'ye dönen Altınpa'ya hala Amerika'da olup olmadığını soran Palvin, kendisinden eğitim almak istediğini söyledi.
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20.01.2020 21:20:57. #1.12#
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