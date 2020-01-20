Barbara Palvin, Türk sporcudan eğitim almak istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Barbara Palvin, Türk sporcudan eğitim almak istiyor - Son Dakika Spor

Barbara Palvin, Türk sporcudan eğitim almak istiyor

20 dakika önce

Ünlü manken Barbara Palvin, uzun süredir Amerika'da yaşayan ve uluslararası yarışmalarda birçok ödül alan Türk sporcu Umut Süleyman Altınpa'dan eğitim almak istiyor.

Macaristan asıllı ABD'li manken Barbara Palvin, gözüne bir Türk sporcuyu kestirdi. En son ABD'de düzenlenen Muscle Contest Excalibur NPC İFBB Men Physique yarışmasında birinci olan Umut Süleyman Altınpa'dan eğitim almak isteyen Barbara Palvin, sosyal medyadan Türk sporcuya ulaştı.

Uzun süredir ABD'de yaşayan ve kısa bir süreliğine Türkiye'ye dönen Altınpa'ya hala Amerika'da olup olmadığını soran Palvin, kendisinden eğitim almak istediğini söyledi.

Umut Süleyman Altınpa
Barbara Palvin
Barbara Palvin, Türk sporcudan eğitim almak istiyor
Amerika Birleşik Devletleri, Barbara Palvin, Manken, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:00 
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