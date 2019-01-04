Son Dakika Haberleri: Barbaros 11 Ve 25 Ocak'ta Dada Salon Kabarett'de

Barbaros 11 Ve 25 Ocak'ta Dada Salon Kabarett'de

31 dakika önce

İstanbul'daki eğlence hayatının ve canlı müzik sahnesinin aranan solistlerinden biri olan Barbaros, izleyicilerin yoğun isteği üzerine tekrar Dada Salon Kabarett sahnesine konuk olacak.

Barbaros 11 Ve 25 Ocak'ta Dada Salon Kabarett'de, System.String[]

Barbaros'un farklı dillerde ve türlerdeki geniş repertuvarıyla misafirlerini eğlendireceği gecede, Fairmont Quasar Istanbul'un ödüllü şeflerinin Dada Salon Kabarett için özel olarak hazırladığı menü ikram edilecek.

Okan Bayülgen'in İstanbul'a kazandırdığı yeni ve sıra dışı gösteri mekânı Dada Salon Kabarett'nin şık atmosferinde unutulmaz bir akşam yaşamak isterseniz, 11 ve 25 Ocak tarihlerini ajandanıza not etmeyi unutmayın.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:47 Kaynak: Bültenler

İstanbul, Güncel
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