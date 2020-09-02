Barbaros, Burak Bilgili ve Nemeth Quartet Tekfur Sarayı'nda konser verecek - Son Dakika

Müzisyen Barbaros Büyükakkan ve opera sanatçısı Burak Bilgili, Nemeth Quartet ile birlikte 19 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak.

Tekfur Sarayı Müzesi'nde gerçekleştirilecek konserde oda müziği gruplarından Nemeth Quartet adına kemanda Gülen Ege Serter ile Şeniz Aybulus, viyolada Pınar Basalak ve çelloda Mutlu Varlık Kocaili sahneye çıkacak. Nemeth Quartet'a Barbaros Büyükakkan ve Burak Bilgili de eşlik edecek.

Konserde "Volare", "Granada", "Por Una Cabeza"nın da arasında bulunduğu klasikleşmiş eserlerin yanı sıra bir türkü de seslendirilecek.