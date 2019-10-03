Barbaros, bütün özel çocuklara ümit oldu

Eyüpsulta'nda "Eyüpsultan'ın Yağmur Adam"ı olarak bilinen 29 yaşındaki Barbaros Yıldırım ve annesi Hatice Yıldırım'ın hayalleri gerçek oldu.

2018'de düzenlenen EKPS'den (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) 91 puan alarak büyük bir başarıya imza atan Barbaros Yıldırım, Eyüpsultan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda memur olarak işe başladı. Altı aydır Özel Eğitim Uygulama Okulunda çalışan ve çok mutlu olan Yıldırım, okulda ofis işlerini yapıp, öğretmenleri karşılıyor. "Barbaros'un güzel bir işte çalışması en büyük arzumdu" diyen anne Hacer Yıldırım, "Barbaros EKPS'de başarılı olur diyordum ama bu kadarını ben de beklemiyordum. Kendisi açık liseden mezun olduktan sonra, hiçbir kursa gitmeden evde lise kitaplarını çalışarak bu başarıyı elde etti. İşe başlaması da bizim için nimet üstüne nimet oldu" dedi.

"ÇOCUKLARINI EVE KAPATMASINLAR, EĞİTİMLERİNE ÖNEM VERSİNLER"

Barbaros'un kendisi gibi özel çocuklara hizmet etmesinden dolayı ayrıca mutlu olduğunu dile getiren anne Hacer Yıldırım şöyle konuştu: "Ben Barbaros'a hep belki ilerde senin gibi özel çocuklara kendini anlatabileceğin bir iş yaparsın derdim. Allah kalbimize göre verdi. Böyle Milli Eğitime bağlı bir yerin olması, üstelik hemen evimizin yanında olması bizim için büyük bir nimet oldu. Hemen alt sokakta oturduğumuz için Barbaros, işe kendi başına yürüyerek gidip geliyor. Burada öğretmenleri karşılıyor, evrak işlerinde yardımcı oluyor, servislerin anonsunu yapıyor. Bir anne olarak çok mutluyum. Barbaros'un öz güveni arttı. Diğer engelli ailelere de tavsiyem hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmesinler. Çocuklarını eve kapatmasınlar, eğitimlerine önem versinler."

"TÜRKİYE'DEKİ HERHANGİ BİR İLÇEYİ SORUN HANGİ İLDE OLDUĞUNU SİZE SÖYLER"

Yıldırım'a 3,5 yaşındayken Çapa Tıp Fakültesinde otizm teşhisi konduğunu söyleyen anne Hacer Yıldırım, "Barbaros 4 yaşındayken kendi kendine okumayı öğrendi. İlkokula başladığında bütün fişleri okuyordu. Banka, detarjan isimlerinden kendine bir yol bulup, tek başına okumayı öğrendi. Daha o yaşlarda gazete okuyordu. İlkokula başlayıp okuma yazmayı öğrendikten sonra evdeki Meydan Larousse'u okuyup yazarların hayatlarını, ülkelerin başkentlerini, para birimlerini, bayraklarını ezberlemeye başladı. Türkiye'deki herhangi bir ilçeyi sorun hangi ilde olduğunu size söyler. Okuduğu bir şeyi kolay kolay unutmaz, inanılmaz bir hafızası vardır" dedi.

"VELİLERİMİZE ÇOK GÜZEL BİR MOTİVASYON KAYNAĞI"

Yıldırım ile yaklaşık altı aydır çalıştıklarını ve kendisinden çok memnun olduklarını belirten Eyüpsultan Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdür Yardımcısı Aliye Arslan Meşe, "Barbaros ile geçen sene ikinci dönemden itibaren çalışmaya başladık. Fotokopi işlerinde, telefonlara bakmada ve misafir karşılama konusunda bize çok yardımcı oluyor. Aynı zamanda velilerimize çok güzel bir motivasyon kaynağı; çünkü velilerin bir çoğu çocuklarıyla problem yaşıyorlar. Geleceğe dair kaygıları çok büyük, ama Barbaros'u görmek onlara da başlı başına çok büyük bir motivasyon kaynağı oluyor" açıklamasını yaptı.

(İHA)