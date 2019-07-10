Barbaros Gözneli idari menajer yardımcılığına getirildi
1 saat önce
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde uzun süredir tercümanlık görevi yapan Barbaros Gözneli, idari menajer yardımcılığına getirildi.
İstanbul Başakşehir Futbol Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:04 Kaynak: AA
Kulübünde uzun süredir tercümanlık görevi yapan Barbaros Gözneli, idari menajer yardımcılığına getirildi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz kurulduğu günden bu yana tercümanlık görevini başarıyla yürüten Barbaros Gözneli, 2019-2020 sezonu öncesinde idari menajer yardımcılığı görevine getirilmiştir. Gözneli'ye yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.
Trafikte saldırıya uğrayan aracın sahibi: Hamile eşim olaydan sonra yaşadığı şok nedeniyle sancılandı Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı 23 Haziran'da AK Parti İstanbul il binasında neler yaşandı? Meteoroloji uzmanlarından art arda uyarılar: Bu havanın içinde her şey olabilir