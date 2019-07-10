Son Dakika Haberleri: Barbaros Gözneli idari menajer yardımcılığına getirildi
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Barbaros Gözneli idari menajer yardımcılığına getirildi

1 saat önce

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde uzun süredir tercümanlık görevi yapan Barbaros Gözneli, idari menajer yardımcılığına getirildi.

Barbaros Gözneli idari menajer yardımcılığına getirildi, System.String[]
Başakşehir, İstanbul, Futbol, Spor
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde uzun süredir tercümanlık görevi yapan Barbaros Gözneli, idari menajer yardımcılığına getirildi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz kurulduğu günden bu yana tercümanlık görevini başarıyla yürüten Barbaros Gözneli, 2019-2020 sezonu öncesinde idari menajer yardımcılığı görevine getirilmiştir. Gözneli'ye yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:04 Kaynak: AA
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