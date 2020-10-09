Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Doğu Akdeniz'de 9 Kasım'a faaliyet gösterecek

Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve " Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz 'de Kıbrıs açıklarında ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

İlana göre, geminin görevi 10 Ekim'den 9 Kasım'a kadar sürecek.

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 9 Kasım'a kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

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