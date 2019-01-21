Barbaros Hayrettin - Ben Sizin Babanızım 2 İle Gloss'ta!

Türkiye'de absürd müziğin unutulmaz karakterleri arasında yer alan Barbaros Hayrettin, parodik şarkısı "Ben Sizin Babanızım"ı yeniden yorumladığı albümüyle Gloss'ta… Albümde, söz ve müzikleri sanatçıya ait iki yeni eser de yer alıyor.

1996 yılında yayınladığı "Ben Sizin Babanızım" şarkısı ile Türkiye'de geniş kitlelerce tanınan bir isim haline gelen Barbaros Hayrettin, yaklaşık çeyrek asır sonra yeniden yorumladığı şarkısı ile Gloss'ta. Albümde, söz ve müzikleri Barbaros Hayrettin'e ait iki yeni eser de yer alıyor.

"Ben Sizin Babanızım II"de Barbaros Hayrettin "babalık" rolünü iyice benimsemiş görünüyor ve dinleyenlerine toplumsal hayatın farklı alanlarına ilişkin çok çeşitli nasihatlarda bulunuyor. Şarkının klibi ise ilk versiyonu hatırlatacak bir düzenlemeye sahip. Albümde ayrıca sanatçının kendine has sarkastik yaklaşımını yansıtan "Tombul Kadriye" ve "Fadime" adlı iki ayrı eser daha yer alıyor.

Albümdeki tüm şarkıların söz ve müziği Barbaros Hayrettin'e ait, aranjör ise Adnan Bayrakçı. Fevzi Bineytioğlu da albüme katkıda bulunan isimlerden.

Barbaros Hayrettin kimdir?

"Ben Sizin Babanızım" adlı şarkısı, kocaman gözlükleri, renkli ceketleri ve papyonu ile Türk absürd müziğinin marjinal karakterleri arasında yer alan Hayrettin Öneşol, nam-ı diğer Barbaros Hayrettin, Türkiye'de ünlü olmadan çok önce rüştünü ispat etmiş başarılı bir müzisyendi.

1979 yılında üniversite okumak için gittiği Almanya'da ilk olarak "Sultana" adlı bir müzik grubu kurmuş, bu grupla sayısız kez sahne almıştı. Ardından, Fevzi Bineytioğlu, Nedim Ünal ve Adnan Bayrakçı'nın katılımıyla "Grup Kobra" kurulmuş ve grup, "Orient Express" albümü ile Almanya'da başarıyı yakalamıştı. Barbaros Hayrettin grubun hem davulcusu hem de söz ve müzik yazarı olarak dikkat çekmişti. Ancak Öneşol'un Türkiye'de şöhreti yakalaması "Ben Sizin Babanızım" şarkısı ile oldu. Şarkının yayınlanmasından yıllar sonra Öneşol röportajlarında, Türkiye'deki müzik piyasasına isyan etmek ve şarkıdaki mizahı ön plana çıkartmak için bu klipte absürt giyinmeyi tercih ettiğini söyledi. "Ben Sizin Babanızım", aradan geçen yaklaşık çeyrek asra rağmen hafızalarda; Barbaros Hayrettin ise plakları koleksiyonerler tarafından sahaflarda sıklıkla aranan bir isim. Ve şimdi bu unutulmaz şarkıyı yeniden yorumladığı albümüyle, Gloss etiketiyle tüm dijital platformlarda…