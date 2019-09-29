Son Dakika Haberleri: Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde kaldırım yenileme çalışması
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Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde kaldırım yenileme çalışması

1 saat önce

Adıyaman Belediyesi tarafından Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde kaldırım yenileme çalışmalarına başlandı.

Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde kaldırım yenileme çalışması, System.String[]

Adıyaman Belediyesi tarafından Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde kaldırım yenileme çalışmalarına başlandı.


Adıyaman Belediyesi tarafından şehir merkezinde ve ana caddelerde gerçekleştirilen kaldırım yenileme çalışmaları Barbaros Hayrettin Mahallesi 1. Çevreyolu'nda da gerçekleştiriliyor.


Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde bulunan 1. Çevreyolu'nda gerçekleştirdikleri çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı planladıklarını dile getirdi.


Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:42 Kaynak: İHA
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