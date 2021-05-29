İnşaatı devam eden Levent Camii'nde son durum - Son Dakika

İnşaatı devam eden Levent Camii'nde son durum

İSTANBUL - Barbaros Hayrettin Paşa Camii inşaatından gelinen son nokta havadan görüntülendi.

Barbaros Hayrettin Paşa Camii inşaatı hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü nedeniyle dev Türk Bayrağı asıldığı görüldü. Yapımı 2022'de açılması planlanan cami 18 dönümlük araziye inşa ediliyor. İnşaatı devam eden camide gelinen son durum havdan görüntülendi. Görüntüde, çalışmaların devam ettiği görülüyor.