Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi KKTC Açıklarında
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Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerini sürdüren Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarına geldi.
Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerini sürdüren Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarına geldi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerini sürdüren sismik arama gemisinin hava muhalefeti nedeniyle kıyıya yanaştığı görüldü.
Girne Alsancak bölgesinde yaklaşık 5 deniz mili açıkta bulunan geminin fırtınanın dinmesinin ardından normal seyrine dönmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:49 Kaynak: AA
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