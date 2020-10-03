Barbaros Hayrettin Paşa'nın mirası kale turistlerden ilgi görüyor (2) - Son Dakika

Barbaros Hayrettin Paşa'nın mirası kale turistlerden ilgi görüyor (2)

Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Güvercinada Kalesi, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Güvercinada Kalesi, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Kentin kuzeybatı girişinde, limana yakın noktada bulunan Güvercinada Kalesi, görkemli yapısı ve yeşilliğiyle ziyaretçilerine tarih ve doğayla iç içe bir ortam sunuyor.

Kalenin içerisinde 1998 yılında Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı kıyılarına vuran 14,5 metre uzunluğundaki dev balinanın iskeleti sergileniyor.

Ziyaretçiler, balina iskeletinin yanı sıra döneminin tekne ve kayıklarının yer aldığı maket ve resimleri de görme imkanı buluyor.

İlyas Ağa tarafından yaptırılan ve adayı tamamen çevreleyen sur ile Barbaros Hayrettin Paşa'nın inşa ettirdiği kale, limana yanaşan dev yolcu gemilerindeki turistleri adeta selamlıyor.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, AA muhabirine, Güvercinada Kalesi'nin 29 Mayıs'ta UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilmesinin ardından bilinirliğinin daha da arttığını söyledi.

Ada'nın ilçenin simgelerinden olduğunu aktaran Özer, "Güvercinada resmen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. İlçemiz adına inanılmaz bir ziyaretti bu. Burada ziyaretçi sayılarının envanterini tutmadığımız için kaç kişinin girdiğini bilemiyoruz ama çevredeki işletmelerimizin reaksiyonundan çok ciddi bir ziyaretçi yoğunluğu olduğunu tespit ettik." dedi.

Buranın tarihte denizcilerin uğrak noktalarından biri olduğuna dikkati çeken Özer, şöyle devam etti:

"Cenevizliler döneminde Karadeniz'den Akdeniz'e ulaşan ticari yolda önemli olan 7 kaleden bir tanesi burası. O dönemde denizciler tarafından çok fazla bilinen bir kale. Aynı zamanda denizcilikte kürek çekmekten kaynaklanan kalça çıkıklığı hastalığı için de burada bir merkez kurulmuş ve bu hastalığın tedavisi de burada yapılmış. Yıllarca bu şekilde kullanılmış."

Kuşadası'nın deniz, kum ve güneş turizminin dışında tarihi ve kültürel turizmde de söz sahibi şehirlerden olduğunu vurgulayan Özer, "Çok ciddi bir yaz kış nüfusumuz var. Özellikle bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 400 bine kadar ulaşan bir kış sezonunu da yaşayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Güvercinada'nın Moskova'dan gelen ziyaretçilerinden Larisa Nagieva da yapıdan etkilendiğini belirterek, "Çok güzel bir yapı, ihtişamlı, tarih kokuyor. Aynı zamanda tabiatı da çok güzel. Etrafında da Ege Denizi var. Buraya girdiğinde insan kendisini sanatkar hissediyor." dedi.

Barbaros Hayrettin Paşa'nın mirası kale turistlerden ilgi görüyor (2)
Barbaros Hayrettin Paşa'nın mirası kale turistlerden ilgi görüyor (2)
Barbaros Hayrettin Paşa'nın mirası kale turistlerden ilgi görüyor (2)
Barbaros Hayrettin Paşa'nın mirası kale turistlerden ilgi görüyor (2)

Barbaros Hayrettin Paşa, UNESCO Dünya Mirası, Kuşadası, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 10:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Barbaros Hayrettin Paşa'nın mirası kale turistlerden ilgi görüyor (2) - Son Dakika

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