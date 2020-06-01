Barbaros Hayrettin Paşa'nın mirası kale Kuşadası'nın tanıtım yüzü olacak

Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Güvercinada Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilmesi kentte sevinçle karşılandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Güvercinada Kalesi ile ilgili sürecin 2013 yılında başladığını ve bu yıl sonuçlandığını söyledi.

Güvercinada'da bulunan kalenin Barbaros Hayrettin Paşa, surlarının ise İlyas Ağa tarafından yaptırıldığını belirten Köşger, limanı koruma amaçlı yapılan kalenin, günümüzde ilçenin en çok ziyaret edilen alanlarından birisi olduğuna işaret etti.

"Kuşadası turizmine ivme kazandıracak"

Aydın'da Afrodisyas Antik Kenti'nin dünya mirası kalıcı listesinde, Priene Antik Kenti'nin de geçici listede yer aldığını anımsatan Vali Köşger, şunları kaydetti: "Aydın her anlamda medeniyetler beşiği bir yer. Bunların tescil edilmesi anlamında çok güzel bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Kuşadası zaten Türkiye'nin marka olmuş şehirlerinden birisi. Aynı zamanda turizmin de başladığı kentlerden biri. Güvercinada Kalesinin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilmesi, Kuşadası turizmine ivme kazandıracak bir gelişme. Bu gelişme Kuşadası'nın marka değerini artıracaktır."

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de ilçe için sevindirici bir haber aldıklarını, kentin adının UNESCO Geçici Dünya Mirası Listesi'nde yer almasının uluslararası tanıtımda büyük önem arz edeceğini dile getirdi.

Günel, "Kuşadası Belediyesi olarak sahip olduğumuz tüm doğal, tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak, gelecek kuşaklara aktarmak ve sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda turizme kazandırmak amacıyla üstümüze düşeni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.