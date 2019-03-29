Barbaros Mahallesi Cumhur İttifakını Bağrına Bastı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Mehmet Çerçi ile birlikte Barbaros Mahallesi'nde halka hitap etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Yunusemre Belediye Başkan Adayı Mehmet Çerçi ile birlikte, Yunusemre ilçesine bağlı, Barbaros mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Cumhur İttifakı Adaylarının programlarına AK Parti Manisa Milletvekili MKYK Üyesi Murat Baybatur, AK Parti Milletvekili İsmail Bilen, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, meclis üyesi adayları, Manisa Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve vatandaşlar katıldı. Cumhur İttifakının adayları Barbaros Mahallesinde davul zurna eşliğinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Başkan Ergün, Başkan Çerçi ve beraberindekiler, vatandaşlarla tek tek selamlaştı. Alanda ilk olarak Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Yunusemre Belediye Başkan Adayı Mehmet Çerçi konuştu. Çerçi, "Bizleri gönülden karşıladığınız için teşekkür ediyorum. Beş yılda Barbaros'a önemli işler yaptık. Yalnız değilsiniz Barbaros, Yunusemre Belediyesi yanınızda, Büyükşehir Belediyesi yanınızda, Cumhur İttifakı zaferle sonuçlanacak inşallah" dedi.

5 Yılda Güzel Hizmetler Kazandırıldı

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Yunusemre Belediye Başkan Adayı Mehmet Çerçi'nin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün konuştu. Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin kuruluş sürecine kısa bir şekilde değindi. Başkan Ergün, "Büyükşehir olarak önceliğimiz altyapı dedik. Çocuklarımıza temiz bir şehir bırakmak ve sizlerin daha temiz bir Manisa'da yaşamanız için oy kaygısı gütmeden önemli altyapı yatırımlarını hayata geçirdik. Tam 112 milyon lira gibi bir bedelle Türkiye'nin kamu bütçesi ile yapılmış en büyük yatırımı olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisleri ile şehrimizin kanayan yarasına son verdik. Turgut Özal Mahallesindeki çöp alanına ne oldu başkan diye soracaksanız şimdi orada elektrik üretiyoruz. Aynı şekilde Turgutlu'daki çöplükten de elektrik üretiyoruz. Akhisar ve Soma'da enerji yatırımlarını tamamladık. Kısacası hem şehrimizin çöp sorununa çözüm, hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan çok önemli bir yatırımı Manisamıza kazandırdık. Biliyorsunuz Turgut Özal mahallemizde bulunan vahşi depolama alanı yangınlarla her sene ulusal kanallara haber oluyordu. Bu tesis Türkiye'de 20-25 yıllık büyükşehirlerde daha yok. Dikkatinizi çekerim. Biz daha 5 sene önce büyükşehir olduk. Bunun 1-1,5 senesi de yapılanmayla geçti. Bu kadar kısa bir sürede böyle önemli bir projeyi kazandırdık" dedi.

Seviyeyi Aşağıya Düşürenler Var

Son günlerde diğer Büyükşehir Adayının söylemlerinin seviyeyi aşağıya düşürdüğünü belirten Başkan Ergün, "Maalesef ipe sapa gelmeyecek iddialar ve kandırmacalarla iş yapmadığımızı söyleyecek kadar seviyeyi aşağılara düşürenler var, diyor ki diğer aday Manisa'da benim Manisa'da bir tane yaptığı hizmet varmış. O da Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisiymiş. Onun dışında başka bir hizmeti varsa, mikrofonu bırakırım demiş. Yapılanlar o dağıttığımız kitapçıklarda var" dedi.

İmara Öncelik

Biliyorum, hepiniz imar bekliyorsunuz. 30 sene Manisa'da imar planı yapılamamış. Kimse cesaret edememiş veya bu konuya girmemiş. Sonuçta biz 30 yıldır yapılamayan imar planları için 2 buçuk yıl çalıştık. Zaman zaman Mehmet Başkanımızla, Ömer başkanımızla tartışmalarımız olmuştur. Hepsi geride kaldı. Mehmet Çerçi başkanımızı biz milletvekilliği döneminden de abi kardeş ilişkisi içinde olduk. Ama herkes kendi kulvarında siyasi görüşlerini açıklamak noktasında oldu.Seçimlere iki ay kala önce askılara asıldı. Sonuç itibariyle itirazlar sonrasında İmar planları yine kaldı. Ne oldu? Manisa 5 sene kaybetti. Şimdi o planları elbirliğiyle hayata geçiriyoruz. Çevre yolun kadar olan kısmın tamamının planları yapılacak. Vatandaşlarımızın hakkı ne ise sizlerle muhtarlarımızla konuşarak, en güzeli neyse onu yapacağız. İmar planı bu dönemde geliyor. Oluşturduğumuz bir Cumhur İttifakı var değil mi? Ben 10 senedir muhalefet belediye başkanı olarak yapabildiğimi yaptım. Allah çok şükür 6700 çalışanımla yaptım. Tek başına yapmadım. Tüm personelimin emeği var" dedi.

Cumhur İttifakı İle Daha Gelişmiş, Daha Çağdaş Bir Manisa

Cumhur İttifakının Manisa'ya el ele vererek büyük hizmetler yapacağını belirten Başkan Ergün, "İlçe Belediye Başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanları, 7 tane Milletvekilimiz, 3 tane de bakanı var Manisa'nın ve 4,5 yıl daha İktidar var İktidar. Bunun rüzgarı ile Manisa'da neler yapılacağının hesabını siz yapın. Bu birliktelik Manisa'ya hizmetler yağdıracak inşallah. Biz Mehmet Çerçi Başkanla, Ömer Faruk Çelik Başkanla, ve ilçelerimizin başkanları ile el ele verip, Manisamızı 2023 Türkiyesine daha gelişmiş, daha çağdaş ve sorunlarını aşmış bir şekilde ulaştırmanın çabası içerisinde olacağız. Bizler oy vermiş vermemiş ayrımı yapmadan sizlerin hizmetkarı olarak yola çıktık.Biz hayal satmıyoruz, biz sizlerin gerçekten ihtiyaç duyduğu gönüllerinize girecek, gönül belediyeciliği, yüreklerinize girecek üretken belediyecilik anlayışının adayları olarak, bugün karşınızdayız. Bugüne kadar yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır.Pazar günü, yalana dolana başvuranlara, karalama peşinde olanlara, aday olduğunda Belediyespor'da görevli olan, bugün başka konuşanlara en güzel cevabı vereceğinize yürekten inanıyorum. Geride bıraktığımız 5 yılda Yunusemre ilçemize 515 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık.Cumhur ittifakı belediye başkanlarımızla birlikte el ele vererek çok daha güzel projeleri hayata geçireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. İmar sorununu çözeceğiz. Otopark projelerimizle nefes aldıracağız. Destek sizden hizmet bizden diyor, hepinizi sevgiyle selamlıyorum" dedi.

Kanal ve Demiryolu Projesi Müjdesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün'ün ardından AK Parti Manisa Milletvekili MKYK Üyesi Murat Baybatur konuştu. Baybatur, Barbaros Mahallesi sakinleri ile buluşmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Baybatur, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ile konuştuğumuzda bir müjdeyi benim vermemi istedi. Kanal ve Demiryolu problemini biliyoruz. İnşallah Cengiz Başkan adına, Mehmet Çerçi başkan adına sözünü veriyoruz. Bu projeyi de burada yapıp sizlerin hizmetine sunacağız" dedi.AK Parti Milletvekili MKYK Üyesi Murat Baybatur zillet ittifakının söylemlerinin yanlış olduğunu dile getirdi. Cumhur İttifakı adayları kürsüde halkı selamlayarak programı sonlandırdı.