Son Dakika Haberleri: Barbaros Mahallesi'ndeki Terfi Hattı Deplase Ediliyor

Barbaros Mahallesi'ndeki Terfi Hattı Deplase Ediliyor

23 dakika önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki eskiyen terfi hattının deplase çalışmasını gerçekleştirerek vatandaşlara daha kaliteli içme suyu kazandıracak.

Barbaros Mahallesi'ndeki Terfi Hattı Deplase Ediliyor, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde eskiyen hatlardan dolayı yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmaya devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Ahmetli ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nin eskiden döşenen ve sık sık sorun yaşanan içme suyu terfi hattının bağlantısı iptal edilerek deplase çalışması uygulanıyor. MASKİ ekipleri tarafından yürütülen terfi hattının deplase çalışması ile mahalleye daha kesintisiz içme suyu temin edilecek. MASKİ İlçe Şefi Erdem Özer ile Mahalle Muhtarı çalışmayı yakından takip etti.

"MASKİ sayesinde daha kesintisiz suyumuz olacak"

Barbaros Mahalle Muhtarı Ali Uçak, "İçme suyu terfi hattımızın eski olmasından dolayı kulanım açısından yönünün değişmesi gerekiyordu. Sağolsun MASKİ yetkilileri hattın yerini değiştirerek bu sıkıntımızı çözüyor. Çalışma tamamlandığında daha kesintisiz içme suyumuza kavuşacağız. MASKİ'nin çalışmalardan çok memnunuz. Yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:21 Kaynak: Bültenler

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