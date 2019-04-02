Son Dakika Haberleri: Barbaros Mahallesi'ndeki Terfi Hattı Deplase Edildi

Barbaros Mahallesi'ndeki Terfi Hattı Deplase Edildi

12 dakika önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki eskiyen terfi hattının deplase çalışmasını gerçekleştirerek vatandaşlara daha kaliteli içme suyu kazandırdı.

Barbaros Mahallesi'ndeki Terfi Hattı Deplase Edildi, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde eskiyen hatlardan dolayı yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Ahmetli ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde yıllar önce döşenen ve sık sık sorun yaşanan içme suyu terfi hattının bağlantısı iptal edilerek deplase çalışması uygulayarak hattın yönünü değiştirdi. MASKİ ekipleri tarafından yürütülen terfi hattının deplase çalışması ile mahalleye daha kesintisiz içme suyu temin edildi. MASKİ İlçe Şefi Erdem Özer çalışmayı yakından takip etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:55 Kaynak: Bültenler

Ahmetli, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Barbaros Mahallesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Sözcüsü Çelik: Uyumsuzluk Net Bir Şekilde Görülüyor! Gökçek 40 Saat Sonra Twitter'a Geri Döndü: Mansur Yavaş'ın Başarısını Tebrik Ediyorum! Önce Kameralar Önünde Konuştu, Ardından Twitter'dan Çağrı Yaptı: Hakkımı Yedirtmem! Antalya'da Çöp Kutusundan Mühürlü Oy Pusulası Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 09:07:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barbaros Mahallesi'ndeki Terfi Hattı Deplase Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]