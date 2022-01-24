Üye Girişi
Barbaros Şansal'ın havalimanında darbedilmesine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika

Barbaros Şansal'ın havalimanında darbedilmesine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı

24.01.2022 15:21
Barbaros Şansal'ın havalimanında darbedilmesine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı

Modacı Barbaros Şansal'ın, Atatürk Havalimanı apronunda darbedilmesine ilişkin 12 sanığın beraat ettiği, bir sanığın 2 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldığı davada mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.

Modacı Barbaros Şansal'ın, Atatürk Havalimanı apronunda darbedilmesine ilişkin 12 sanığın beraat ettiği, bir sanığın 2 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldığı davada mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.

Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi, modacı Barbaros Şansal'ın darbedilmesine ilişkin sanık Yasin Böcekli'nin "basit yaralama" suçundan 2 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılması, 12 sanığın "basit yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından beraatlerine hükmedilmesiyle ilgili gerekçeli kararın yazımını tamamladı.

Bazı sanıkların olay günü ve sonrası cep telefonu ile iletişim kurduğunun tespit edildiği ancak TGS yer hizmetlilerinin iş dolayısıyla cep telefonu ile görüşmelerinin hayatın olağan akışına ve iş işleyişine uygun olduğuna yer verilen kararda, haber sitelerinde Şansal'ın havalimanına ineceği saatin yer aldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde saldırının planlı olmadığı kanaatine varıldığı belirtildi.

Gerekçeli kararda, sanık Yasin Böcekli hakkında "basit yaralama" suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği ifade edilerek, kastın yoğunluğu ve meydana gelen zarar dikkate alınarak sanığın temel cezası belirlenirken alt sınırdan bir miktar uzaklaşıldığı kaydedildi.

Barbaros Şansal'ın duruşmada yalnızca sanık Yasin Böcekli'nin çelme taktığını beyan ettiği ve diğer sanıklar ile ilgili "Vurup vurmadığını bilmiyorum, hatırlamıyorum." dediği aktarılan gerekçeli kararda, "Görüntü bilirkişi raporları birlikte değerlendirildiğinde, katılana 3-4 kişinin saldırmaya çalıştığı, dosyamızda 13 sanığın bulunduğu, katılan Barbaros Şansal'ın 2 sanıktan şikayetçi olmadığı, 42 saniye süren kovalama içerisinde 11 sanığın hepsinin vurduğunun düşünülemeyeceği, 11 kişinin bir kişiye saldırdığı durumlarda yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir şekilde olmayacağı da mahkememizce göz önünde bulundurulmuştur." değerlendirmesine yer verildi.

Her ne kadar tüm sanıklar hakkında "tehdit" suçundan kamu davası açılmışsa da üzerlerine atılı suçu işlediklerine ilişkin her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi nedeniyle bu suçtan beraatlerine karar verildiği bildirildi.

Gerekçeli kararda ayrıca sanıklar Gökhan Uçar ve Sefa Tüfekçi hakkında "basit yaralama" ve "hakaret" suçundan kamu davası açılmışsa da müştekinin bu kişiler hakkındaki şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle bu davanın da düşürüldüğü ifade edildi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Barbaros Şansal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiği, Şansal'ın 2 Ocak 2017'de KKTC'den THY'ye ait uçakla saat 22.50 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldiği anlatılmıştı.

İddianamede, Şansal'ın uçaktan indirilerek ekip otosuna bindirileceği esnada havalimanında yer hizmeti sağlayan şirketin personeli tarafından darbedildiği, tehdit ve hakaret içerikli sözler söylendiği, Şansal'ın da bu kişilerden şikayetçi olduğu kaydedilmişti.

Müştekinin alınan Adli Tıp Kurumu raporunda, yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde olduğu ve tarafların uzlaşmadıkları anlatılan iddianamede, 13 sanığın, "basit yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından birer yıldan 5 yıl 4'er aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada 12 sanık beraat etmiş, bir sanığa verilen 2 bin 500 lira para cezası hükmünün açıklanması geri bırakılmıştı.

YORUMLAR
500

Atatürk Havalimanı, Barbaros Şansal, Mahkeme, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Barbaros Şansal'ın havalimanında darbedilmesine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika


Alparslan: Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alparslan kayıp, Akça obadan kaçtı! Alparslan: Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alparslan kayıp, Akça obadan kaçtı!         
15:24
Acun Ilıcalı'nın eli boşta kaldı! Bitirdiği transferi Fenerbahçe'ye kaptırdı Acun Ilıcalı'nın eli boşta kaldı! Bitirdiği transferi Fenerbahçe'ye kaptırdı         
15:18
Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor         
14:54
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu         
12:00
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi         
11:29
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49

Son Dakika Haberleri
15:23 Alparslan: Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alparslan kayıp, Akça obadan kaçtı!
15:18 Acun Ilıcalı'nın eli boşta kaldı! Bitirdiği transferi Fenerbahçe'ye kaptırdı
15:12 Yok böyle şans! ABD'de bir kadın 3 milyon dolarlık piyango ödülünü spam klasöründe buldu
15:11 Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek
15:10 Gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulundu! Tahliyesini talep etti
15:06 Mustafa Sarıgül'ün partisinde 'tokat' krizi büyüdü: Karakolluk oldular
14:58 Kılıçdaroğlu, enerji kesintisi kararına tepki gösterdi: Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı
14:54 AFAD'dan kritik uyarı geldi! Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
14:53 Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor
14:50 2018 seçimlerini bilen şirketin son anketi! Rakamlar liderleri kara kara düşündürecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 15:36:33. #1.12#
SON DAKİKA: Barbaros Şansal'ın havalimanında darbedilmesine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement