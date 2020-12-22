Barbaros'un torunları 4 bin 368 saat kesintisiz seyir yaptı - Son Dakika

Barbaros'un torunları 4 bin 368 saat kesintisiz seyir yaptı

22.12.2020 17:01
Barbaros'un torunları 4 bin 368 saat kesintisiz seyir yaptı, System.String[]

TCG Giresun, Akdeniz'de 182 gün kesintisiz hiç liman ziyaretinde bulunmadan seyir yaparak sabır ve dayanıklılık isteyen zor görevin üstesinden geldi.

TCG Giresun, Akdeniz'de 182 gün kesintisiz hiç liman ziyaretinde bulunmadan seyir yaparak sabır ve dayanıklılık isteyen zor görevin üstesinden geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nden 5 Mart 2020'de ayrılan TCG Giresun Fırkateyni Akdeniz'de icra ettiği görev süresince 182 gün, 4 bin 368 saat seyir, 37 bin 81 kilometre yol katederek limana geri döndü.

TCG Giresun Fırkateyni Komutanı Yarbay Kadir Umut Tercan, gazetecilere, TCG Giresun'un mavi vatanda devletin ve Türk milletinin hak ve menfaatlerini savunmak maksadıyla görev başında olduğunu söyledi.

Uzun süren seyrin aynı zamanda Deniz Kuvvetlerinin de kabiliyetinin iyi bir göstergesi olduğunu aktaran Tercan, "Seyrin başlangıcının hemen sonrasında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkileri hissedilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19), zorunlu olarak gemimizin Akdeniz'deki görevini limana uğramadan icra etmesini ve bu süreçte her türlü lojistiğin denizde karşılanmasını gerektirmiştir. Donanmamızın bir gemisini 182 gün denizde görevde bulundurması, Türk Deniz Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetinin ulaştığı seviyenin en önemli göstergesidir." diye konuştu.

"Türk Deniz Kuvvetlerinin geldiği seviye Türk milletinin her ferdinin göğsünü kabartmalıdır"

Tercan, TCG Giresun'un mavi vatanda icra ettiği bu seyirle dünyanın etrafını bir kez dolaşmaya eş 23 bin 41 mil katettiğini dile getirdi.

Uzun seyirde 20 kez denizde akaryakıt ikmali gerçekleştirildiğini aktaran Tercan şöyle konuştu:

"Gemiye konuşlu SEA HAWK helikopteri tarafından 100 saatin üzerinde görev uçuşu icra edildi. Düzensiz göçle mücadele kapsamında tespit edilen iki faaliyet engellenmiştir. TCG Giresun, bu süreçte üstün vasıflar sahip subay, astsubay, uzman erbaş ve erleriyle bir bütün olarak gösterdikleri gayret ve fedakarlıklar sayesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının her türlü desteği sağlanarak geride bıraktıkları aile ve sevdiklerinden uzakta kendisine tevdi edilen görevleri başarıyla ifa etmiştir. Burada şunu da belirtmek isterim, görevin icrasından ailelerimizin fedakarlığı bu önemli başarıda büyük paya sahiptir."

Zorlu görevde sevdiklerinin hasretini üstün görev anlayışıyla dindirdiklerine vurgu yapan Tercan, "Aynı dönemde diğer gemilerimizin de limansız yaptığı uzun seyirler düşünüldüğünde Türk Deniz Kuvvetlerinin geldiği seviye Türk milletinin her ferdinin göğsünü kabartmalıdır. Tarihimizden ve büyük Türk denizcilerimizden Emir Çaka Bey, Turgutreis, Barbaros Hayrettin'den aldığımız güçle Ulu Önder Atatürk'ün biz Türk denizcilerine gösterdiği hedefe ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

TCG Giresun'un, barışı sağlamak, mavi vatanda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Türk milletinin hak ve menfaatlerini korumak için şartlar ne olursa olsun her zaman göreve hazır olduğuna değinen Tercan, sahip olduğu güç ve güvenle verilen her görevi başarıyla yerine getirme azim ve kararlılığında olduğunu bildirdi.

Görevlerini eksiksiz yerine getirmenin gururunu yaşıyorlar

Seyir subayı Yüzbaşı Onur Özgüven de aldıkları yoğun ve zorlu eğitimlerle bugünkü zorlu şartlara hazırlandıklarını söyledi.

Limansız 182 gün boyunca ve sevdiklerinden uzakta icra ettikleri seyrin zorluklarını tüm personel birbirlerine daha sıkı kenetlenerek üstesinden gelmeyi başardıklarını anlatan Özgüven, "182 gün boyunca sevdiklerimizden uzakta olsak da katlanılan fedakarlıklar ve mavi vatanda icra ettiğimiz görevlerle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Türk milletinin hak ve menfaatlerini koruduğumuzu bilmek, bu sayede geleceğimizin sahibi çocuklarımıza daha müreffeh bir ülke bırakacağımızı düşünmek bizlere ayrıca güç ve mutluluk vermiştir." dedi.

Özgüven, Atatürk'ün "Denizciliği Türk'ün milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız" sözünü rehber edinen Türk Deniz Kuvvetleri personeli olarak kendilerinin her türlü zorluk karşısında mavi vatandaki hak ve menfaatleri korumak azim ve kararlılığında olduklarını kaydetti.

Gemi Kıdemli Astsubayı Kıdemli Başçavuş Faruk Şahin ise denizcilik mesleğinin zorluğunun herkes tarafından bilindiğini ancak 182 gün limansız seyrin ne kadar zor olabileceğini ise yaşanmadan anlaşılamayacağına dikkati çekti.

TCG Giresun personeli olarak uzun seyirdeki başarıda katkısı olduğunu bilmenin haklı gururunu yaşadığını belirten Şahin, "Bu haklı gururun yanında, uzun süre aileden ayrı kalmanın getirdiği hasretin ne kadar zor olduğunu iki kız babası olarak fazlasıyla hissettim. Ancak şehit çocuklarının ve anne-babalarının yaşadığı hasretin yanında bizim yaşadıklarımızın lafının bile edilmemesi gerektiğinin bilincinde olduğumuzu da belirtmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Uzman Çavuş Emrullah Ekiz de eşi ve henüz çok küçük olan kızından ayrı kaldığı seyir süresince yaşadığı hasret duygusunu kelimelerle ifade etmesinin zor olduğunu söyledi.

Kendi kızının yanında, geleceğin teminatı tüm çocukların daha güzel görmesi için görev icra ettiklerinin bilincinde olmanın kendilerine güç verdiğini, mavi vatanda Türk milletinin hak ve menfaatini koruyan TCG Giresun personeli olarak bu zorlu süreçte görevlerini başarmanın gururunu yaşadığını bildirdi.

Sözleşmeli Er Sinan Kır. Türk Deniz Kuvvetlerinin ferdi olmak ve tarih sayfalarına geçecek görevde yer almanın kendisi ve ailesi için oldukça gurur verici olduğunu ifade etti.

Akdeniz, Giresun, İcra, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Barbaros'un torunları 4 bin 368 saat kesintisiz seyir yaptı - Son Dakika


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