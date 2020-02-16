Barbaros'un torunları Süper Amatör Lig'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Barbaros'un torunları Süper Amatör Lig'e yükseldi - Son Dakika Spor

Barbaros'un torunları Süper Amatör Lig'e yükseldi

7 saat önce

Balıkesir Körfez Amatör Küme Ligi takımlarından Barbaros Sefa Spor Kulübü şampiyon olarak, Süper Amatör Lige çıktı.

Barbaros'un torunları Süper Amatör Lig'e yükseldi, System.String[]

Balıkesir Körfez Amatör Küme Ligi takımlarından Barbaros Sefa Spor Kulübü şampiyon olarak, Süper Amatör Lige çıktı.


Play-Off karşılaşmalarında lig ikincisi olarak katılan ve tek devreli lig usulünde Bandırma Sanayispor'u mağlup ederek 7 puanla şampiyonluğunu ilan eden takım, Süper Amatör Lig'e çıkmayı başardı. Teknik Direktör Selahattin Engin'in öncülüğünde şampiyon olmayı başaran siyah-beyazlı takımın elde ettiği bu başarı ilçede büyük bir sevinçle karşılandı. Kulüp Başkanı Murat Mehter, aynı sinerji ile Süper Amatör Lig'de de başarılı olup, Bölgesel Amatör Lig'e çıkmayı hedeflediklerini söyledi.


Başkan Mehter, elde ettikleri şampiyonluğu geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden takımın Onursal Başkanı Yaşar Duman'ın manevi şahsiyetine hediye ettiklerini belirtti.


Takımın şampiyonluğundaki payın en büyük sahiplerinden biri olan Teknik Direktör Selahattin Engin de, genç sporcularına teşekkür ederek Süper Amatör Ligde de aynı başarıyı göstereceklerini ifade etti. - BALIKESİR

Balıkesir, Körfez, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:46 Kaynak: İHA
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