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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda heyecan ve aksiyon kaldığı yerden devam ediyor - Son Dakika

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda heyecan ve aksiyon kaldığı yerden devam ediyor

10.11.2021 17:07
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda heyecan ve aksiyon kaldığı yerden devam ediyor

Sırlı kitabı ve Eshter'i kurtarmak uğruna büyük tehlikeyi göze alarak Kalimnos'a baskın yapan Barbaros kardeşleri ve leventleri neler bekliyor;

Sırlı Kitabı ve Eshter'i, düşmanın elinden almak için baskın düzenleyen Baba Oruç, Hızır Reis ve leventler Kalimnos Kalesi'ne sızmışlardı. Baba Oruç, Eshter'i bulunduğu zindandan kurtarmış, Hızır Reis ve Niko ise Giovanni'in yardımı ile büyük bir tehlikeye atılıp Pietro'nun odasına girmiş ve kitabı saklanılan yerden almışlardı.

Antuan, Radko ve adamları, Kalimnos'tan çıkmak üzere olan Baba Oruç ve leventlerinin etrafını sarmıştı. Baba Oruç ve leventleri bu çemberi yarabilecek mi? Kalimnos'tan çıkmaya çalışırken onları nasıl tuzaklar bekliyor? Aynı anda Pietro tarafından kıstırılan Hızır Reis ve Niko kaleden çıkabilecekler mi?

Kalimnos baskını, İskenderiye'de nasıl karşılanacak? Baba Oruç'a verdiği gemi nedeniyle Kılıç Bey ve oğlu Şahin arasında neler olacak?

Diğer yandan İshak Ağa, ailesinin katili olarak gördüğü Yorgu'yu yakalamış ve boğazına hançerini dayamıştı. Yorgo buradan da kurtulabilecek midir yoksa onun için her şeyin sonu mu gelmiştir?

Hızır Reis, Oruç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda heyecan ve aksiyon kaldığı yerden devam ediyor - Son Dakika


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