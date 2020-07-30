Barbeküden sıçrayan kıvılcımlar yazlık evin çatısını yaktı - Son Dakika

Barbeküden sıçrayan kıvılcımlar yazlık evin çatısını yaktı

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde 2 katlı yazlık evin çatısında barbekü ateşinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangın korkuttu.

Olay, akşam saatlerinde Yayla köyü sahilindeki Yayla caddesi üzerinde bulunan bir sitedeki 2 katlı yazlıkta meydana geldi. Barbekü yakıldığı sırada sıçrayan alevler nedeniyle evin çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahale köy muhtarlığına ait su tankeriyle yapıldı. Tankerle yapılan müdahale yetersiz kalırken, alevler çatı katı ile bitişiğindeki yazlığın çatısına da sıçradı. Yangını fark eden çevredeki yazlıkçılarda panikle sokağa çıktı. Kalabalık, jandarmanın uyarısıyla dağıtıldı. Yangın, olay yerine gelen Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü.