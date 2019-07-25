Son Dakika Haberleri: Barbie Filmi
Son Dakika Sinema Haber

Barbie Filmi

1 saat önce

Barbie filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Barbie filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Barbie Filmi, System.String[]
Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın 'mükemmel kadın' imajına uzak olduğunu farkeden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür.

Filmde Barbie karakterine 'Ben, Tonya' filmindeki performansı ile ilk Oscar adaylığını kazanan Margot Robbie ve Michael McHugh hayat veriyor.


Yönetmen: Greta Gerwig
Senaryo: Greta Gerwig, Noah Baumbach, Olivia Milch
Oyuncular: Margot Robbie, Michael McHugh
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Barbie
Yapımcı Firma: LuckyChap Entertainment
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: BAE, ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 08.05.2020

Barbie Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Margot Robbie, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:53 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü fotoğrafçı Timur Emek'e cinsel taciz suçlaması Haliç'te denize düşen kadını teknedekiler kurtardı Sütyenli hırsızlık çetesi yakayı ele verdi Zeynep Demirel gittiği mekanda çılgına döndü: Kimse sizin köleniz değil

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 13:52:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barbie Filmi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]