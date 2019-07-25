Barbie Filmi
1 saat önce
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Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:53 Kaynak: InterSinema.com
Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın 'mükemmel kadın' imajına uzak olduğunu farkeden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür.
Filmde Barbie karakterine 'Ben, Tonya
' film
indeki performansı ile ilk Oscar adaylığını kazanan Margot Robbie
ve Michael McHugh hayat veriyor. Yönetmen:
Greta GerwigSenaryo:
Greta Gerwig, Noah Baumbach
, Olivia MilchOyuncular:
Margot Robbie, Michael McHughFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
BarbieYapımcı Firma:
LuckyChap EntertainmentYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
BAE, ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma: Warner Bros
TurkeyVizyon Tarihi:
08.05.2020Barbie Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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