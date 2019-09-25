"Barbie"nin üreticisinden nötr cinsiyetli oyuncak bebek serisi
1 saat önce
"Barbie" oyuncak bebeklerinin üreticisi Mattel şirketi, cinsiyet ayrımı gözetmeyen yeni oyuncak bebek serisinin tanıtımını yaptı.
"Barbie" oyuncak bebeklerinin üreticisi Mattel şirketi, cinsiyet ayrımı gözetmeyen yeni oyuncak bebek serisinin tanıtımını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:03
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