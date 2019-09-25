Son Dakika Haberleri: "Barbie"nin üreticisinden nötr cinsiyetli oyuncak bebek serisi
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"Barbie"nin üreticisinden nötr cinsiyetli oyuncak bebek serisi

1 saat önce

"Barbie" oyuncak bebeklerinin üreticisi Mattel şirketi, cinsiyet ayrımı gözetmeyen yeni oyuncak bebek serisinin tanıtımını yaptı.

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"Barbie" oyuncak bebeklerinin üreticisi Mattel şirketi, cinsiyet ayrımı gözetmeyen yeni oyuncak bebek serisinin tanıtımını yaptı.

Barbie nin üreticisinden nötr cinsiyetli oyuncak bebek serisi

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:03 
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