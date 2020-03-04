Barbie, rol model olarak Türkiye'den yüzücü Sümeyye Boyacı'yı seçti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Barbie, rol model olarak Türkiye'den yüzücü Sümeyye Boyacı'yı seçti - Son Dakika Dünya

Barbie, rol model olarak Türkiye'den yüzücü Sümeyye Boyacı'yı seçti

6 saat önce

Çocukların en sevdiği oyuncakları arasında yer alan 'Barbie bebeğin' üreticisi, 2020 yılı için Türkiye’den rol model olarak 17 yaşındaki Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı'yı seçti

Barbie, rol model olarak Türkiye'den yüzücü Sümeyye Boyacı'yı seçti, System.String[]

Çocukların en sevdiği oyuncaklar arasında yer alan 'Barbie bebeğin' üreticisi, 2020 yılı için Türkiye'den rol model olarak 17 yaşındaki Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı'yı seçti.


Amerikalı oyuncak üreticisi Mattel, 2015 yılında başlattığı "İlham Veren Kadınlar" serisi kapsamında çocuklara kendi potansiyelinin farkında olmaları için çeşitli ülkelerden başarılı kadınları rol model olarak seçiyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Sümeyye Boyacı, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:11 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Putin, Güvenlik Konseyi'nde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü
Milli yüzücümüz Sümeyye Boyacı Barbie'nin bebeği oldu İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 107'ye yükseldi Türkiye'ye dil uzatan Esed'in komutanı Süheyl Hassan, SİHA'lar tarafından vuruldu

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 23:21:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Barbie, rol model olarak Türkiye'den yüzücü Sümeyye Boyacı'yı seçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]