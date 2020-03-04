Barbie, rol model olarak Türkiye'den yüzücü Sümeyye Boyacı'yı seçti

Çocukların en sevdiği oyuncaklar arasında yer alan 'Barbie bebeğin' üreticisi, 2020 yılı için Türkiye'den rol model olarak 17 yaşındaki Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı'yı seçti.



Amerikalı oyuncak üreticisi Mattel, 2015 yılında başlattığı "İlham Veren Kadınlar" serisi kapsamında çocuklara kendi potansiyelinin farkında olmaları için çeşitli ülkelerden başarılı kadınları rol model olarak seçiyor.