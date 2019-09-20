Son Dakika Haberleri: Barbosa ve Bokila, eski takımları Akhisarspor'a rakip!
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Barbosa ve Bokila, eski takımları Akhisarspor'a rakip!

1 saat önce

Geçen sezon Akhisar kadrosuyla Süper Lig'den düşmenin acısını yaşayan Barbosa ve Bokila, transfer döneminde Hatayspor'un yolunu tuttu.

Barbosa ve Bokila, eski takımları Akhisarspor'a rakip!, System.String[]

Geçen sezon Akhisar kadrosuyla Süper Lig'den düşmenin acısını yaşayan Barbosa ve Bokila, transfer döneminde Hatayspor'un yolunu tuttu.


Akhisarspor'da 2 sezon forma giyerek Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan kadronun önemli isimlerinden olan Portekizli Barbosa, bu sezon Hatay formasıyla 4 lig maçına çıkarak 1 gol attı.


2016-17 sezonunun devre arasında gelen, daha sonra Romanya'ya kiralık giden ve Akhisar'da geçen sezon 7 golle takımın sürpriz golcüsü olan Demokratik Kongolu Bokila ise yeni takımında 1 maçta sonradan oyuna dahil oldu.


Zorlu 90 dakika öncesi Bjarnason, Eray ve Çekdar'ın iyileştiği Akhisarspor'da Hadzic'in ise sakatlığı sürüyor.


Süper Kupa, Hatayspor, Akhisar, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:45 
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