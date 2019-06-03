Son Dakika Haberleri: Barça Academy'nin 2018-19 sezonunda ilk beş golü
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Barça Academy'nin 2018-19 sezonunda ilk beş golü

50 dakika önce

2018-19'da La Masia oyuncuları tarafından atılan ilk beş golün bu koleksiyonunun tadını çıkarın. FC Barcelona'nın en önemli beklentileri kampanya süresince bazı etkileyici hedefler belirledi.

2018-19'da La Masia oyuncuları tarafından atılan ilk beş golün bu koleksiyonunun tadını çıkarın. FC Barcelona'nın en önemli beklentileri kampanya süresince bazı etkileyici hedefler belirledi.
Barça Academy'nin 2018-19 sezonunda ilk beş golü
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:06 
Barcelona, Spor
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