Barça Academy'nin 2018-19 sezonunda ilk beş golü
50 dakika önce
2018-19'da La Masia oyuncuları tarafından atılan ilk beş golün bu koleksiyonunun tadını çıkarın. FC Barcelona'nın en önemli beklentileri kampanya süresince bazı etkileyici hedefler belirledi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:06
2018-19'da La Masia oyuncuları tarafından atılan ilk beş golün bu koleksiyonunun tadını çıkarın. FC Barcelona
'nın en önemli beklentileri kampanya süresince bazı etkileyici hedefler belirledi.
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