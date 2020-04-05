"Barça gibi takıma gittim, anlaşılamadı" - Son Dakika
Son Dakika Spor 'Barça gibi takıma gittim, anlaşılamadı' - Son Dakika Spor

"Barça gibi takıma gittim, anlaşılamadı"

45 dakika önce

"Yamaha'nın fabrika takımındayım. Futbolda Kenan Ağabey'in verdiği örneklere denk düşen bir takım. Transferim aslında çok büyük olay. Ama Türkiye'de motosiklette bilgi seviyesi yüksek olmadığı için tam anlaşılamadı.

" Yamaha'nın fabrika takımındayım. Futbolda Kenan Ağabey'in verdiği örneklere denk düşen bir takım. Transferim aslında çok büyük olay. Ama Türkiye'de motosiklette bilgi seviyesi yüksek olmadığı için tam anlaşılamadı."

Motosikletteki gururumuz Toprak Razgatlıoğlu yeni takımı PATA Yamaha ile sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Dünya Superbike Şampiyonası'nda açılış yarışı olan Avustralya'da ilk gün finişi önde geçen Toprak, superpole'da 2. sırayı alırken teknisyenlerin hatası nedeniyle benzini bitince 2. yarışı tamamlayamadı. 2018'de 9., geçen sene 5. bitirdiği şampiyonada bu sezon şampiyon olmakta kararlı olan 23 yaşındaki Red Bull sporcusu koronavirüs nedeniyle ertelenen yarışlar için hazırlıklarını sürdürüyor. Toprak Razgatlıoğlu salgın sonrası hayatın normale dönmesiyle birlikte bu sezonki hedeflerini Hürriyet'e anlattı:

HEDEFiMiZ YAMAHA'NIN 10 YILLIK ÖZLEMiNi BiTiRMEK

Geçen sene Superbike 1.'lik yaşayan en genç sporcu oldun. Bu yıl için hedeflerin neler? Bu yıl şampiyonluk gelecek mi?

Geçen sene Dünya Şampiyonası'nda çok önemli bir birincilik aldık. Şimdi bunu daha da ileri taşımak istiyoruz. Bu seneki en büyük hedefimiz Yamaha ile şampiyon olmak. Çünkü Yamaha, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 10 yıldır şampiyon olamıyor. Bu sene bu markayı Dünya şampiyonu yapmak istiyoruz. Tabii başka bir hedefim daha var. O da Dünya Superbike Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında da şampiyon olmak. Eğer bunu başarırsam bu şampiyonanın tarihinde şampiyon olan en genç sürücü olacağım. Tabii dünya için bu zor zamanların geçmesi ve yarışların kaderinin belli olması sonrasında bu iki hedefimiz için çalışmaya devam edeceğiz.

"PATA YAMAHA'YA GEÇMEM GERÇEKTEN BÜYÜK OLAY"

Kenan Sofuoğlu " Barcelona, R. Madrid nasıl bir Türk futbolcuyu transfer ediyorsa Toprak da öyle bir takıma girdi"demişti senin için...

Biz bir dünya şampiyonasında yarışıyoruz. Kenan Ağabey motosikleti anlamayanlara durumumuzu daha net anlatmak için futbol üzerinden bir örnek verdi. Yamaha'nın fabrika takımındayım. Bu da gerçekten futbolda Kenan Ağabey'in verdiği örneklere denk düşen bir takım. Benim bu takıma transferim aslında çok büyük bir olay. Ama Türkiye'de motosiklet konusunda bilgi seviyesi yüksek olmadığı için tam anlaşılamadı. Motosikletin içinde olanlar ise nasıl büyük bir işe imza attığımızı biliyorlar.

HEM STRES KAYNAĞI HEM DE ŞANS

5 yıl tek yarıştıktan sonra şimdi fabrika takımındayım ve bir takım arkadaşım var. Bu biraz da stres kaynağı. Senden iyi gittiğinde cevabını vermek zorundaymış gibi hissediyorsun kendini, ondan iyi olmaya çalışıyorsun. Yani takım içinde de ufak bir yarış var. ama benim şansım takım arkadaşım gayet iyi, bir sorun yaşamadık.

YARIŞMAK iÇiN CAN ATSAK DA EN ÖNEMLi ŞEY SAĞLIK

Katar'daki yarışlar koronavirüs nedeniyle ertelendi. Birçok spor organizasyonu da ya erteleniyor ya da iptal oluyor. Superbike'taki son durum nedir?

Şu anda virüs nedeniyle sadece bizim serimiz değil tüm dünya durdu. Tüm spor şampiyonları da ara vermiş durumda. Biz de ne olacağını bilmiyoruz. Umarım dünya en kısa sürede bu salgından kurtulur ve hayat normal akışına döner. Tabii ki hepimiz yarışmak için can atıyoruz ama hayatta en önemli olan şey de sağlık. Bu sebeple de beklemeye devam ediyoruz.

RED BULL SPORCUSU OLMAK GURUR VERiCi

2014'ün sonlarında katıldığı Red Bull ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Toprak Razgatlıoğlu "Red Bull sporcusu olmak hep daha iyisini yapmak hissiyatını da getiriyor. Çünkü herkes bu ailenin parçası olmak istiyor" dedi.

Red Bull, Yamaha, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 08:23 

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