Son Dakika Haberleri: Barça Köyü Sakinleri Barcelona'ya Meydan Okudu

Barça Köyü Sakinleri Barcelona'ya Meydan Okudu

14 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, dünya devi Barcelona'ya sosyal medya üzerinden sürpriz bir teklifte bulunarak Barça köyüne fındık yemeye davet etmişti.

Barça Köyü Sakinleri Barcelona'ya Meydan Okudu, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, dünya devi Barcelona'ya sosyal medya üzerinden sürpriz bir teklifte bulunarak Barça köyüne fındık yemeye davet etmişti. Barçalı köylüler de bu teklife yenisini ekleyerek Barcelona'ya meydan okudu. Barça Köyü Muhtarı Bülent Uslu, yaptığı açıklamada, köylerinin böylesi büyük bir kulüp tarafından bilinmesinin gurur verici olduğunu söyledi. Barça'nın Giresun'da merkeze bağlı bir köy olduğunu kaydeden Muhtar Uslu, "Barça Giresun'a yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta 950 nüfusa sahip merkezi bir köy. Barcelona bizi daha önce duymuş ve bize selam yollamış. Biz de buradan kendilerine Aleykümselam diyoruz ve selamını köyümüz ve Giresun adına alıyoruz. Biz onları köyümüze davet ediyoruz, buyurup gelsinler. Giresunumuzun fındığı ile meşhur olduğunu yazmışlar. Fındığımızın tadına bakabilirler ve bir etkinlik yapabiliriz" dedi.

"ONLARA KARŞI MAHALLE OLARAK TAKIM ÇIKARTABİLİRİZ"

Barcelona'nın karşısına Barça köyü olarak takım çıkartmak istediklerini ve dostluk maçı yapmak istediklerini ifade eden Muhtar Uslu şöyle devam etti:

"Burada Barçaspor adında bir mahalle takımımız var. Biz onlara karşı mahalle olarak takım çıkartabiliriz. Kendileri de gelirse köyümüzün merkezinde maç yapabiliriz. Eğer gelirlerse hazırlıklı gelsinler. Biz biraz güçlüyüz. Biz burada fındıkla besleniyoruz onlardan biraz farkımız olabilir." Köylüler ise Barcelona gibi dünya devi bir takımı köylerinde misafir etmekten gurur duyacaklarını belirterek İspanyol ekibini Barça köyüne davet ettiler.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:11 Kaynak: İHA

Giresunspor, Barcelona, Güncel
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