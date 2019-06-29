Barça'nın Japonya'daki en iyi hedefi
53 dakika önce
Asya kıtasında FC Barcelona'nın en iyi hedeflerinden bazılarına göz atın. İlk Takımın sezon öncesi hazırlığının bir parçası olarak FC Barcelona, 2015'ten beri ülkeyi ilk ziyareti ve 2013'ten beri Asya'ya ilk turu olan Japonya'ya seyahat edecek.
Asya
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:06
kıtasında FC Barcelona
'nın en iyi hedeflerinden bazılarına göz atın. İlk Takımın sezon öncesi hazırlığının bir parçası olarak FC Barcelona, 2015'ten beri ülkeyi ilk ziyareti ve 2013'ten beri Asya'ya ilk turu olan Japonya
'ya seyahat edecek.
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