Son Dakika Haberleri: Barça'nın Japonya'daki en iyi hedefi
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Barça'nın Japonya'daki en iyi hedefi

53 dakika önce

Asya kıtasında FC Barcelona'nın en iyi hedeflerinden bazılarına göz atın. İlk Takımın sezon öncesi hazırlığının bir parçası olarak FC Barcelona, 2015'ten beri ülkeyi ilk ziyareti ve 2013'ten beri Asya'ya ilk turu olan Japonya'ya seyahat edecek.

Asya kıtasında FC Barcelona'nın en iyi hedeflerinden bazılarına göz atın. İlk Takımın sezon öncesi hazırlığının bir parçası olarak FC Barcelona, 2015'ten beri ülkeyi ilk ziyareti ve 2013'ten beri Asya'ya ilk turu olan Japonya'ya seyahat edecek.
Barça'nın Japonya'daki en iyi hedefi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:06 
Barcelona, Asya, Japonya, Spor
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