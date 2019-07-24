Barça'nın Kobe'deki ilk eğitim oturumu
1 saat önce
FC Barcelona, Chelsea'ye karşı dostluğundan beri ilk antrenmanlarına katılmak için Kobe Universiade Memorial Stadyumu'ndaki antrenman sahasındaydı. Barça, sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Vissel Kobe ile karşılaşacak.
FC Barcelona
, Chelsea
'ye karşı dostluğundan beri ilk antrenmanlarına katılmak için Kobe Universiade Memorial
Stadyumu'ndaki antrenman sahasındaydı. Barça, sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Vissel Kobe ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:05
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