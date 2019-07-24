Son Dakika Haberleri: Barça'nın Kobe'deki ilk eğitim oturumu
Son Dakika Spor Haber

Barça'nın Kobe'deki ilk eğitim oturumu

1 saat önce

FC Barcelona, Chelsea'ye karşı dostluğundan beri ilk antrenmanlarına katılmak için Kobe Universiade Memorial Stadyumu'ndaki antrenman sahasındaydı. Barça, sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Vissel Kobe ile karşılaşacak.

FC Barcelona, Chelsea'ye karşı dostluğundan beri ilk antrenmanlarına katılmak için Kobe Universiade Memorial Stadyumu'ndaki antrenman sahasındaydı. Barça, sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Vissel Kobe ile karşılaşacak.
Barça'nın Kobe'deki ilk eğitim oturumu
Barcelona, Chelsea, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emre Akbaba dedesini kaybetti! Cenazeye katılamadı Messi'ye 1 maç men ve para cezası! Merih Demiral, Juventus'a galibiyeti getirdi Napoli başkanından Eljif Elmas paylaşımı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 19:15:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barça'nın Kobe'deki ilk eğitim oturumu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]