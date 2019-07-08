Barça Yeni Deplasman Kitini Açıkladı
2 saat önce
FC Barcelona, kulübün La Masia akademisine hediye veren 2019-20 sezonu için deplasman kitini açıkladı. Yeni jarse, 1979 yılında Barça'nın giydiği dış mekan setine atılan, geleneksel "Blaugrana" renklerinde çapraz bir şeritle sarı renktedir.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:05
FC Barcelona
, kulübün La Masia akademisine hediye veren 2019-20 sezonu için deplasman kitini açıkladı. Yeni jarse, 1979 yılında Barça'nın giydiği dış mekan setine atılan, geleneksel "Blaugrana" renklerinde çapraz bir şeritle sarı renktedir.
Premier Lig heyecanı TRT Spor'da
Fenerbahçe'nin transferini böyle duyurdular: Vedat Muriç'in baş döndürücü maaşı
Abdurrahim Albayrak'ı transfer için böyle kandırdılar
Trabzonspor, Donis Avdijaj'ı Trabzon'a getirdi