İspanyol Uzman: Çin-Avrupa Demiryolu Yük Taşımacılığı Çok Sağlıklı ve Hızlı Büyüyor - Son Dakika
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İspanyol Uzman: Çin-Avrupa Demiryolu Yük Taşımacılığı Çok Sağlıklı ve Hızlı Büyüyor

03.09.2022 20:33
İspanyol Uzman: Çin-Avrupa Demiryolu Yük Taşımacılığı Çok Sağlıklı ve Hızlı Büyüyor

BARCELONA, 3 Eylül (Xinhua) -- Bir İspanyol uzman, alternatif bir ulaşım aracı olarak Çin ile Avrupa arasındaki demiryolu yük taşımacılığı hizmetlerinin "çok sağlıklı olduğunu ve hızlı büyüdüğünü" bildirdi.

BARCELONA, 3 Eylül (Xinhua) -- Bir İspanyol uzman, alternatif bir ulaşım aracı olarak Çin ile Avrupa arasındaki demiryolu yük taşımacılığı hizmetlerinin "çok sağlıklı olduğunu ve hızlı büyüdüğünü" bildirdi. Barselona Üniversitesi'nde ulaştırma ekonomisi uzmanı Daniel Albalate Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Kovid-19 pandemisi ve aksayan deniz ticaretinin Çin-Avrupa demiryolu yük taşımacılığının büyümesi için bir fırsat sağladığını söyledi. Albalate, "Çin ile İspanya arasındaki demiryolu yük taşımacılığı kısa sürede çok büyüdü" dedi. Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nden alınan veriler, 2022 yılında yapılan Çin-Avrupa yük treni seferlerinin sayısının geçen yıla göre 10 gün daha erken bir tarihte, 21 Ağustos'ta 10.000'e ulaştığını gösterdi.

Albalate, "Ticaret işbirliğine dayanır ve bunun iyi bir örneğini pandemi ve kapanma sırasında, özellikle Avrupa ve İspanya'yı Çin'e bağlayan bu demiryolu güzergahının o sırada acil ve gerekli olan çok sayıda sağlık malzemesini taşımak için kullanıldığı zaman gördük" dedi. Avrupa'ya ulaşan 82 güzergahla trenler, artık 24 Avrupa ülkesindeki yaklaşık 200 şehre geliyor ve aralarında IT ürünleri, otomobiller ve parçaları, giysiler, tahıllar, şaraplar, kahve çekirdekleri ve kerestenin bulunduğu 50.000'den fazla ürün çeşidini taşıyor. Albalate, tren hizmetlerinde daha fazla iltisak hattı olacağını ve kargo hacminin artacağını da öngördü. Artık Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında bir amiral gemisi projesi olan tren hizmetleri, kazan-kazan işbirliği ve ortak refahın tipik bir örneği haline geldi ve güzergahlar boyunca insanlara somut neticeler getirdi. Albalate, "Alışveriş ve ticaretteki artış, genellikle ithalat yapan taraf ile ihracat yapan taraf için karşılıklı olarak faydalıdır ve bunu gönüllü olarak yapmalarının nedeni, her iki tarafın da bunu faydalı görmeleridir ve pazarları büyütmek ve ticareti daha verimli hale getirmek, her iki taraf için durumu iyileştirir" dedi.

Resmi rakamlara göre, 2016'da 1.702 olan yıllık toplam tren seferi sayısının geçen yıl 15.183'e çıkmasıyla, Çin ile Avrupa arasındaki demiryolu yük hizmetlerindeki büyüme son yıllarda olağanüstü oldu. İspanya ile Güneydoğu Asya ve Çin arasında hala pek çok malın deniz yoluyla taşındığına değinen Albalate, bunun, özellikle "hava yolculuğunun hızına ihtiyaç duymayan, ancak gemiden daha hızlı ulaşması gereken ürünler" için, tren hizmetlerinin büyümesi amacıyla pek çok neden olduğu anlamına geldiğini ifade etti. İspanyol uzman Albalate sözlerini, "Demiryolu yük taşımacılığı, deniz yoluyla çok verimli bir şekilde ulaşılamayan alanlara ulaşmayı sağlar. Sonuçta bu, demiryolu taşımacılığının daha etkili olduğu belirli ürün türlerinde ticaret için daha iyi yanıt verirken, daha fazla pazara genişleme ve ulaşma ile ilgilidir" diyerek tamamladı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, İspanya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanyol Uzman: Çin-Avrupa Demiryolu Yük Taşımacılığı Çok Sağlıklı ve Hızlı Büyüyor - Son Dakika

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