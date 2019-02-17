Son Dakika Haberleri: Barcelona 3 Puanı Penaltıyla Aldı

Barcelona 3 Puanı Penaltıyla Aldı

51 dakika önce

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında lider Barcelona sahasında oynadığı maçta Valladolid'i 1-0 yendi.

Barcelona 3 Puanı Penaltıyla Aldı, System.String[]
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında lider Barcelona sahasında oynadığı maçta Valladolid'i 1-0 yendi.

Barcelona'nın golünü 43. dakikada penaltıdan Lionel Messi attı. La Liga'da son iki haftada art arda beraberlik aldıktan sonra bu hafta galibiyeti bulan Barcelona puanını 54'e yükseltti.

La Liga'da liderliğini sürdüren Katalan ekibini, deplasmanda Rayo Vallecano'yu 1-0 yenen ve puanını 47'ye çıkartan Atletico Madrid takip etti. İspanyol liginde bir maç eksikle 45 puanla 3. sırada bulunan Real Madrid, TSİ 14.00'te sahasında Girona'ya karşı oynayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:06 Kaynak: AA

İspanya, Valladolid, La Liga, Barcelona, Spor
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