Barcelona 3 Puanı Penaltıyla Aldı
51 dakika önce
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında lider Barcelona sahasında oynadığı maçta Valladolid'i 1-0 yendi.
İspanya
1. Futbol
Ligi'nin (La Liga
) 24. haftasında lider Barcelona
sahasında oynadığı maçta Valladolid
'i 1-0 yendi.
Barcelona'nın golünü 43. dakikada penaltıdan Lionel Messi
attı. La Liga'da son iki haftada art arda beraberlik aldıktan sonra bu hafta galibiyeti bulan Barcelona puanını 54'e yükseltti.
La Liga'da liderliğini sürdüren Katalan ekibini, deplasmanda Rayo Vallecano
'yu 1-0 yenen ve puanını 47'ye çıkartan Atletico Madrid
takip etti. İspanyol liginde bir maç eksikle 45 puanla 3. sırada bulunan Real Madrid
, TSİ 14.00'te sahasında Girona'ya karşı oynayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:06 Kaynak: AA
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