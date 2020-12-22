Barcelona: 86-79

Ata SELÇUK/

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Damir Javor, Milos Koljensic

ANADOLU EFES: Larkin 23, Beaubois 2, Singleton, Sertaç Şanlı 6, Moerman 5, Micic 17, Anderson 5, Dunston 12, Simon 16BARCELONA: Hanga 6, Bolmaro 2, Smits 6, Pustovyi 2, Oriola 8, Abrines 6, Higgins 14, Martines, Kuric 2, Mirotic 18, Calathes 151'İNCİ PERİYOT: 18-24İLK YARI: 43-433'ÜNCÜ PERİYOT: 68-54

Turkish Airlines EuroLeague'in 16'ncı haftasında Anadolu Efes, kendi sahasında İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-79 mağlup etti.Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'de sezonun 16'ncı haftasında İspanya'nın Barcelona takımını Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk etti. Maça etkili başlayan deplasman ekibi, ilk periyodu 24-18'lik skorla önde kapattı. 2'nci periyotta hücumda vites yükselten Anadolu Efes'in 25 sayı attığı periyodun sonunda soyunma odasına 43-43'lük eşitlikle gidildi. 3'üncü periyotta Larkin, Micic ve Simon önderliğinde 3 sayı çizgisinin gerisinden çok iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes, güçlü rakibini savunmada da durdurmayı başardı ve 25-11'lik çeyrek skoruyla son periyoda 14 sayı farkla önde girdi: 68-54. Son periyotta yorgunluk sebebiyle hücumda istediği sayıları üretemeyen Anadolu Efes, Micic ve Larkin'in son bölümde sorumluluk almasıyla maçı 86-79 kazanmasını bildi.Maçın en skorer ismi attığı 23 sayıyla Anadolu Efes'ten Shane Larkin olurken, Barcelona'nın yıldızı Nikola Mirotic ise 18 sayı üretti.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes 8'inci galibiyetini alırken, Barcelona ise 5'inci kez parkeden boynu bükük ayrıldı.