Barcelona, Alaves'i 5-1 mağlup etti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Alaves'i 5-1 mağlup etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Alaves'i 5-1 mağlup etti. Barcelona'nın gollerini Francisco Trincao (Dk. 29, Dk. 74), Lionel Messi (Dk. 45, Dk. 75) ve Junior Firpo (Dk. 80) atarken, Alaves'in tek golü Luis Rioja'dan (Dk. 57) geldi. Katalan takımı aldığı galibiyetle puanını 46'ya çıkararak, averajla Real Madrid'in önünde 2. sıradaki yerini korudu. Alaves de 22 puanla 16'ncılıkta kaldı. Lider Atletico Madrid ise deplasmanda Granada'yı 2-1 yenerek, 54 puanla şampiyonluk yarışındaki önemli avantajını sürdürdü. Atletico'nun gollerini Marcos Llorente (Dk. 63) ve Angel Correa (Dk. 75), Granada'nın tek golünü de Yangel Herrera (Dk. 66) attı. Ligde, şampiyonluk yarışında bulunan üç takımdan Atletico Madrid'in iki, Barcelona ve Real Madrid'in birer maç eksiği bulunuyor. Öte yandan La Liga'da gol krallığı yarışında Atletico Madrid'den Luis Suarez 16 golle ilk sırada bulunurken, en yakın takipçisi Lionel Messi 15 gole çıktı.

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