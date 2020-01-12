Barcelona - Anadolu Efes | Euroleague maç notları

Euroleague’in iki köklü ekibi Barcelona ile Anadolu Efes, şu ana dek 20 kez karşılaştılar. Barcelona, bu maçların 12’sini kazanırken son mücadele, bu normal sezonun ilk maçıydı. Nikola Mirotic o maçta 24 sayıyla oynayarak takımına galibiyeti getirmişti. Ancak temsilcimiz Efes’in sezonun şu kısmında, sezon başına göre daha iyi bir form durumunda olduğunu söylemek mümkün.

Barcelona cephesi

Katalan ekibi, beş maç üst üste kazandıktan sonra geçtiğimiz hafta Baskonia deplasmanında iki sayı farkla mağlup oldu. Toplamda 17 maçın 13’ünü kazandılar.

Takımın NBA’den geri dönen yıldızı Nikola Mirotic, maç başına 18,76 sayıyla sayı krallığında beşinci; maç başına 7,06 ribaundla ribaund krallığında üçüncü sırada. Mirotic, ortalama 21,53 verimlilik puanıyla bu alanda lig ikincisi.

Takımın bu sezon Euroleague’deki her maça ilk beşte başlayan tek oyuncusu Mirotic. Karadağ doğumlu uzun, son 20 Euroleague maçının 19’unda çift hanelerde skor üretmeyi başardı.

Eski Anadolu Efes’li Thomas Heurtel, diz sakatlığı nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek.

Adam Hanga ve Victor Clever, Euroleage’deki son altı maçın beşinde en az bir kez top çaldı.

Anadolu Efes cephesi

Mavi-beyazlılar, son 11 Euroleague maçının 10’unu kazandı. Bu seride yalnızca CSKA Moskova’ya mağlup oldular.

Efes bu sezon Euroleague’de sekiz deplasman maçına çıktı ve sadece Panathinaikos deplasmanında kazanamadı.

Temsilcimiz, maç başına 86,59 sayıyla Panathinaikos ve Khimki Moskova’nın ardından ligin en skorer üçüncü takımı.

Efes’te Euroleague’deki her maça ilk beş başlayan tek oyuncu Vasilije Micic. Micic aynı zamanda maç başına 5,82 asistle bu kategoride dördüncü sırada.

Takımın süper yıldızı Shane Larkin, maç başına 20,19 sayıyla ligin en skorer üçüncü oyuncusu. Larkin, ortalama 23,44 verimlilik puanıyla bu alanda lig lideri. ABD’li guard, bunula birlikte son 30 Euroleague maçının 29’unda en az bir üçlük buldu.

Bryant Dunston, Efes’İn son 10 Euroleague maçını da sakatlığı nedeniyle kaçırdı. ABD’li pivotun bir iki hafta içinde kadroda olması bekleniyor.

Bir diğer pivot Sertaç Şanlı, %69,5 saha içi isabetiyle oynuyor. Sertaç bu alanda ligde dördüncü