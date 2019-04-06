Son Dakika Haberleri: Barcelona, Atletico ile Arasındaki Farkı 11 Puana Çıkardı

Barcelona, Atletico ile Arasındaki Farkı 11 Puana Çıkardı

15 dakika önce

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında lider Barcelona, sahasında oynadığı maçta ikinci sıradaki Atletico Madrid'i 2-0 yenerek puan farkını 11'e çıkardı.

Barcelona, Atletico ile Arasındaki Farkı 11 Puana Çıkardı, System.String[]
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında lider Barcelona, sahasında oynadığı maçta ikinci sıradaki Atletico Madrid'i 2-0 yenerek puan farkını 11'e çıkardı.

Nou Camp Stadı'nda oynanan karşılaşmanın en önemli anı Atletico Madrid'de Diego Costa'nın 28. dakikada direkt kırmızı kart görmesi oldu. Costa, bir faul pozisyonunun ardından baş hakem Jesus Gil Manzano'ya söylediği sözlerden dolayı kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

İkinci yarı Barcelona'nın art arda yakaladığı gol pozisyonlarını Atletico Madrid kalecisi Jan Oblak başarılı kurtarışlarıyla önledi. Maçın 85. dakikasında Luis Suarez'in golüyle öne geçen Barcelona, 87. dakikada Lionel Messi ile skoru 2-0'a getirerek sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla lider Barcelona puanını 73'e çıkartırken, ikinci sıradaki Atletico Madrid 62 puanda kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:45 Kaynak: AA

İspanya, Atletico Madrid, Barcelona, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emre Mor'a Hırsız Şoku! 15,5 Liralık Sigaranın 13,33 Lirası, 11 Liralık Sigaranın ise 9,46 Lirası Vergiye Gidiyor Diagne Hat-Trick Yaptı, Galatasaray Evinde Y. Malatyaspor'u Farklı Yendi Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nun Oynadığı Maçta Milan'ı Mağlup Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 00:00:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barcelona, Atletico ile Arasındaki Farkı 11 Puana Çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]